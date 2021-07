LKQ Europe uruchomi w Katowicach centrum serwisowo-badawcze

Międzynarodowa firma LKQ Europe, wyspecjalizowana w dystrybucji części zamiennych do samochodów, uruchamia w Katowicach centrum serwisowo-badawcze, w którym zatrudnienie znajdzie ok. 200-250 pracowników - poinformowali inwestor oraz zarządca katowickiego biurowca, który będzie siedzibą centrum.

"Budujemy nowoczesny zespół w Polsce, aby stworzyć innowacyjne cyfrowe centrum rozwoju ogólnoeuropejskich rozwiązań w zakresie obsługi klienta. Od tego roku działalność cyfrową, informatyczną i administracyjną będą prowadzić eksperci LKQ w Katowicach. W perspektywie średnioterminowej spodziewamy się, że nasze biuro będzie tworzyć od 200 do 250 pracowników" - poinformował dyrektor finansowy LKQ Europe Yanik Cantieni, cytowany w czwartkowym komunikacie prasowym.

Siedzibą Centrum będzie istniejący od trzech lat biurowiec KTW I w centrum Katowic, nieopodal hali Spodka. Natomiast docelowo LKQ zajmie w powstającym obok biurowcu KTW II powierzchnię 1455 m kw., z opcją rozszerzenia działalności na kolejne moduły. Biurowiec KTW II - najwyższy budynek w aglomeracji katowickiej - ma być oddany do użytku na początku przyszłego roku. Prawie 25 proc. powierzchni zajmie w nim PwC Service Delivery Center.

LKQ Europe jest spółką należącą do LKQ Corporation z siedzibą w Zug w Szwajcarii. To dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i przemysłowych. Obecnie zatrudnia ok. 26 tys. osób w ponad tysiącu oddziałów. W ub. roku przychody firmy wyniosły ok. 5,5 mld USD. Spółka dostarcza produkty do ok. 100 tys. warsztatów w ponad 20 krajach Europy. W skład grupy wchodzą m.in. Euro Car Parts, Fource, Rhiag Group, Elit, Auto Kelly i Stahlgruber Group, a także wyspecjalizowana w recyklingu firma Atracco.

