Lockdown do kwietnia jak w Niemczech? Jarosław Gowin jedzie do Berlina

Niemiecka prasa alarmuje – kanclerz Angela Merkel przygotowuje się do ewentualnego przedłużenia ostrych restrykcji gospodarczych, spowodowanych walką z pandemią, aż do kwietnia. Sytuacja u naszych zachodnich i południowych sąsiadów nie jest bez znaczenia dla Polski. Jarosław Gowin w „Rządowej ławie” mówi, czemu jedzie do Berlina i jaki wpływ będzie miała ta wizyta na przedłużenie lockdownu u nas.

Berlin-Warszawa

Fala zwolnień nam nie grozi?

Nietrudno sobie wyobrazić, jakie reakcje wśród przedsiębiorców w Niemczech wywołała nieoficjalna informacja o tym, że kanclerz Angela Merkel chce przedłużenia ostrego zamknięcia tamtejszej gospodarki aż do świąt wielkanocnych.Jarosław Gowin w „Rządowej ławie” przyznaje, że polski rząd aż tak daleko nie wybiega w przyszłość, ale nie wyklucza konieczności współpracy w tym zakresie z naszymi zachodnimi sąsiadami:- W przyszły czwartek odwiedzę Berlin i spotkam się z moim niemieckim odpowiednikiem. Będziemy dyskutować o sytuacji w ich kraju i o sytuacji w Polsce. Będziemy zastanawiać się nad zwiększeniem koordynacji na poziomie Unii Europejskiej.Praca – to jeden z naczelnych obszarów aktywności resortu Gowina. W kontekście pandemii wicepremier mówił niedawno, że nieuczciwością byłoby obiecywać, że rząd pomoże wszystkim tak, by definitywnie zapobiec bankructwu.Lawiny bankructw mimo pomocy państwa – miałby to być swoisty „efekt odłożony” - nadal obawia się wielu ekonomistów i przedsiębiorców.„Upadłości to rzecz normalna w gospodarce”, ale pogłębiającego się w sposób znaczny bezrobocia Jarosław Gowin nie przewiduje: - Na razie, w ciągu ostatniego kwartału, nie ma sygnałów, żeby to bezrobocie w sposób istotny rosło. To jest różnica 0,1 proc. Czy ta dobra sytuacja będzie się utrzymywać wiosną? Zobaczymy - mówi.- Ważny jest plan na okres pocovidowy. Przede wszystkim pracujemy w tej chwili nad planem Nowej Polityki Przemysłowej. Mamy dużo większy potencjał przemysłowy niż wynosi tu średnia unijna. Pandemia zerwała łańcuchy dostaw. Pokazała, że przeniesienie produkcji poza Europę może się okazać wielką pułapką. W całej Europie trwa namysł nad tym, jak odbudować przemysł - nowocześnie i zgodnie z zasadami Zielonego ładu - dodaje wicepremier Gowin.