Lockdown niesie groźbę użycia „opcji atomowej” w nieruchomościach

Ze skutkami koronawirusa i kolejnych obostrzeń nieruchomości biurowe poradziły sobie względnie dobrze, a magazynom dodatkowo napędziły one rozwój dzięki popularyzacji e-handlu. Jednak w mocno poturbowanej branży hotelowej w wielu przypadkach zapisy umów kredytowych otwierają drogę do użycia „opcji atomowej”, czyli do postawienia kredytów w stan natychmiastowej wymagalności.

Czas na odmrażanie

Jak wyjaśnił, taka przedłużająca się sytuacja powoduje, że w wielu przypadkach zapisy umów kredytowych otwierają drogę do postawienia kredytów w stan natychmiastowej wymagalności.- Jednak, czy stronom zależy, aby z tej „opcji atomowej” teraz korzystać? Wbrew pozorom, takie podejście ze strony banków nie przyniesie korzyści, a może nawet spowodować efekt domina. Sprzedaż likwidacyjna obiektów hotelowych to nie „bułka z masłem”, tym bardziej teraz. Dlatego wszystkim zależy, aby przetrwać trudny czas i powrócić do okresu stabilnego wzrostu przychodów - ocenił Tokarski.Zdaniem eksperta EIB perspektywy dla branży długoterminowo mogą być bardzo pozytywne, ale kluczowe pozostaje to, czy polskim hotelarzom wystarczy gotówki do momentu zniesienia obostrzeń nałożonych na sektor.- Wsparcie rządowe w obszarze HORECA (ang. Hotel, Restaurant, Catering/Café - red.) jest póki co mizerne, a restrykcje administracyjne najbardziej dotkliwe spośród wszystkich branż. Warto byłoby zadbać o rozwiązania pozwalające na odmrażanie tego sektora gospodarki poprzez otwarcie hoteli dla szerszych grup, śladem krajów typowo turystycznych, np. dla osób z aktualnym testem PCR lub antygenowym, ozdrowieńców czy osób zaszczepionych - wskazał Bartosz Tokarski.- Myślę że w momencie udostępnienia tych obiektów, po miesiącach spędzonych w domowym zaciszu, chętnych do skorzystania z nich nie będzie brakowało. Oby jak najszybciej ten moment nastąpił - podsumował.