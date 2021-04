Lockdown zakłócił handel w Broniszach

Handel na rynku hurtowym jest przed świętami wielkanocnymi dość nieregularny, w jednym dniu ożywienie, w drugim cisza. Prawdopodobnie, to efekt wprowadzonych przez rząd obostrzeń - tłumaczy specjalista ds. rynku Maciej Kmera. Ceny są wyższe niż w poprzednim roku, mniej jest nowalijek.

Obecnie na rynku znacznie mniej niż w poprzednich latach jest warzyw importowanych np. kalafiorów, papryki i porów. Jest to zapewne pokłosie m.in. różnych kataklizmów jakie dotknęły Hiszpanię, a skąd przywożone są wczesną wiosną warzywa do Polski. Opóźnione jest też dojrzewanie warzyw w Holandii - dodał. Oznacza to, że produkty, których brakuje są drogie.

Jest też niewiele polskich warzyw spod osłon, sprawiła to wyjątkowo zimna i mało słoneczna pogoda. Odnotowuje się około dwutygodniowe opóźnienie w wegetacji porównaniu do 2020 roku - poinformował Kmera. Jest jedynie polska rzodkiewka, która kosztuje 2-3 zł za pęczek. Polskie pomidory i ogórki są nadal drogie. Szczypior, koperek natka pietruszki pochodzą głównie z importu.

Ceny pomidorów krajowych wynoszą ok. 13-15 zł/kg, a ogórków: gruntowych - 10 zł/kg i szklarniowych - 6-7 zł/kg. Marchew krajowa i holenderska kosztuje ok 1,5 zł/kg w klasie extra, podrożała cebula biała do 1 zł/kg. Tzw. ziemniaki młode z Egiptu i Cypru 2-2,75 zł/kg, stare z Holandii 0,66 zł/kg a krajowe 0,5-0,6 zł/kg

Obecnie są już dostępne greckie truskawki w cenie 15-18 zł kg w hurcie. Podaż ich jest dość duża, a popyt zależy od pogody, w cieplejszy dzień sprzedaje się ich więcej, w pochmurny - mniej.

Nadal stosunkowo drogie są jabłka, ich cena w klasie extra waha się w granicach 2-4 zł/kg. Obecnie najdroższe są odmiany: Szara Renata, Cortland, Empir.

Z danych uzyskanych z rynku hurtowego wynika, że w ostatnim tygodniu marca, ceny importowanych warzyw są o ok. 19 proc. wyższe niż przed rokiem. Najbardziej podrożały pory (o ponad 100 proc.), papryka, kalafiory, pomidory koktajlowe, sałata lodowa. Tańsze niż w o tej samej porze u.br. są m.in. cukinia, czosnek i młode ziemniaki.

O ponad 14 proc. droższe są krajowe warzywa. Największy wzrost ceny jest w przypadku brukselki (o 125 proc.), ogórków spod osłon, pietruszki, porów (wzrost o 100 proc), kapusty pekińskiej i koperku. Taniej niż przed rokiem można kupić ziemniaki, chrzan i czosnek.

Owoce importowane są droższe o ok. 5 proc., a krajowe tańsze o 26 proc. Z importowanych owoców m.in. więcej kosztują: ananasy, truskawki i winogrona ciemne, mniej: gruszki, jabłka, awokado i granaty. Praktycznie wszystkie owoce krajowe tj. jabłka i gruszki kosztują mniej niż przed rokiem.

