Łódź: 1,5 mln zł na pomoc osobom bezrobotnym i zadłużonym

W Łodzi rusza wart 1,5 miliona złotych projekt dla osób bezrobotnych i zadłużonych. Znajdujący się w trudnej sytuacji łodzianie, dzięki pomocy specjalistów i doradców, dostaną szansę na znalezienie pracy i nowy życiowy start. Tego typu wsparcie otrzyma 60 mieszkańców.

Zainicjowany przez łódzki magistrat program pomocowy adresowany jest do mieszkańców miasta w trudnej sytuacji życiowej, którzy mieszkają bądź wyprowadzili się z obszaru objętego rewitalizacją.

Szansę na znalezienie zatrudnienia oraz spłatę długów otrzyma w sumie 60 uczestników dwuetapowego projektu.

"To program dla osób, które chcą poprawić swoją sytuację życiową, lecz brakuje im wiary we własne umiejętności i w to, że mogą zmienić swoje życie na lepsze. Dlatego przez rok zaoferujemy im swego rodzaju +opiekunów+, którzy będą ich realnym wsparciem. Zapewnimy też wachlarz poradnictwa: prawnego przy zadłużeniu, nauczymy jak gospodarować budżetem domowym, ale i zajmiemy się najważniejszym, czyli doradztwem zawodowym" - wyjaśniła wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

Na tego rodzaju pomoc przeznaczono 1,5 mln zł z dotacji z funduszy unijnych.

Pierwszy etap projektu ruszy w październiku i potrwa rok. Przystąpi do niego 30 osób, które zrekrutuje Fundacja Kamelot. Jak wyjaśniła jej prezes Mariola Melon, do projektu mogą zgłaszać się mężczyźni i kobiety niezależnie od wieku, a także osoby z niepełnosprawnościami. Fundacja czeka na kandydatów w biurze przy ul. Kilińskiego 13 lub pod mailem: fundacjakamelot@gmail.com oraz nr tel.: 512 835 003

"Od 15 lat udzielamy porad obywatelskich, również dłużnikom. To jednak za mało, ponieważ wielu beneficjentom brakowało pracy i kwalifikacji, by wyjść ze swoich długów. Zazwyczaj największym problemem jest brak pewności siebie, wiary w to, że można wyjść z problemów i zacząć żyć inaczej. Dlatego cieszymy się, że w tym nowym projekcie będzie możliwość skorzystania ze wsparcia psychologa" - podkreśliła Melon.

Drugi etap projektu, w którym również weźmie udział 30 bezrobotnych, zaplanowano na sierpień 2021 roku.