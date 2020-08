Łódź: 17 miejskich autobusów elektrycznych za 47, 6 mln zł

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Łodzi (MPK) wybrało ofertę w przetargu na zakup pierwszych autobusów elektrycznych. Będą to pojazdy firmy Volvo. 17 elektrycznych autobusów tej marki kosztować będzie ok. 47,5 mln zł brutto - poinformował prezes MPK Zbigniew Papierski.

Ostatecznie przetarg na 17 elektrycznych autobusów dla łódzkiego MPK zostanie jednak rozstrzygnięty dopiero wtedy, gdy w ciągu 10 dni od ogłoszenia jego wyników drugi oferent nie odwoła się do Krajowej Izby Odwoławczej - tłumaczą urzędnicy miejskiej spółki komunikacyjnej.

Wybrano ofertę firmy Volvo Bus Corporation, która zaproponowała model volvo B4SC 7900. Koszt 17 autobusów tego typu to ok. 47, 6 mln zł brutto.

"W połowie września powinniśmy podpisać umowę, a konsekwencją jej będzie dostawa tych autobusów na przełomie listopada i grudnia 2021 roku" - poinformował w środę Zbigniew Papierski i dodał, że elektryczne volvo pojawią się na łódzkich ulicach, a tym samym na trasach MPK pod koniec 2021 roku.

"Pozostała jeszcze kwestia rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie konstrukcji wiaty, a w trakcie jest też przetarg na dostawę ładowarek" - mówił kierownik zajezdni MPK przy ul. Limanowskiego w Łodzi Grzegorz Matusiak.

Volvo Bus Corporation konkurowało w przetargu z firmą Solaris i złożyło od niego ofertę o nieco większej wartości.

"Oprócz ceny, która była oceniana w 60 proc., znaczenie miały też parametry techniczno-ekologiczne. To co zaważyło na wyborze oferty Volvo to energochłonność autobusu, dzięki temu Volvo otrzymało parę punktów więcej - podkreślił Papierski.

Elektryczne autobusy będą kursowały na liniach 86, 83 i 80, które przebiegają przez centrum Łodzi.