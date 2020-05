Łódź: 18 mln zł dla bezrobotnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej

18 mln zł trafi do 400 bezrobotnych mieszkańców Łodzi z rewitalizowanych obszarów miasta na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. Otrzymają oni 23 tys. zł jednorazowej dotacji, a przez kolejny rok co miesiąc do 2250 zł netto na opłacenie kosztów działalności.

"Mamy 18 mln zł, które chcemy dać na start tym, którzy założą własną firmę. To kwota, z której będzie mogło skorzystać prawie 400 osób. Kogo szukamy? Bezrobotnych łodzian, którzy skończyli 30 lat i mieszkają w obszarze Łodzi objętym rewitalizacją lub musieli się z tego terenu wyprowadzić ze względu na projekty modernizacyjne" - poinformowała w czwartek prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Zakwalifikowani do programu nowi przedsiębiorcy otrzymają 23 tys. zł jednorazowej dotacji na start, zaś przez kolejny rok co miesiąc do 2250 zł netto - na opłacenie rachunków związanych z prowadzeniem tej działalności: ZUS, czynszu za lokal, opłaty za media.

"Doświadczenie pokazuje, że firmy działające z takim wsparciem dają radę nawet w tak trudnym czasie, jaki mamy teraz. Właśnie trwa inny projekt, ale bliźniaczo podobny. Wydaliśmy w nim 4 mln zł. Powstało prawie 60 firm, które nie tylko się nie zamknęły, ale nawet nie zawiesiły działalności, mają bowiem to comiesięcznie wsparcie" - dodał p.o. dyrektora Departamentu Rewitalizacji i Sportu UMŁ Sławomir Granatowski.

Program skierowany jest do osób, które ukończyły 30 lat, a szczególnie dla mieszkańców powyżej 50. roku życia, długotrwale bezrobotnych, osób z niepełnosprawnościami oraz o niskich kwalifikacjach.

Chętni mogą zgłaszać się do jednego z trzech partnerów projektu: Studium Nowoczesnych Technologii, Instytutu Nauk Społeczno-Ekonomicznych oraz do firmy HRP. Zgłoszenia przyjmowane będą mailowo lub przez skrzynki wystawione w siedzibach oraz osobiście, ale z zachowaniem reżimu sanitarnego. Zgłaszając się wystarczy wypełnić prosty formularz. Jeśli zostaną spełnione podstawowe warunki (wiek, miejsce zamieszkania), wówczas doradca pomoże napisać biznesplan.