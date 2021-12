Łódź: 2,7 mln zł na modernizację oddziału dla pacjentów z COVID-19

Szpital im. Biegańskiego w Łodzi dostał ponad 2,7 mln zł rządowej dotacji na modernizację oddziału dla pacjentów z COVID-19. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 6,5 mln zł, a szpital na remont dołożył 3,75 mln zł - podano na wtorkowej konferencji prasowej.

Oddział ma 35 miejsc, został dostosowany do leczenia m.in. pacjentów chorych na COVID-19. Są tu osobne węzły sanitarne, specjalistyczne śluzy oraz instalacja tlenowa.

"Zarówno w tym roku, jak i poprzednim, przekierowaliśmy również rządowe pieniądze do tego ważnego szpitala, aby jeszcze lepiej mógł wypełniać swoją misję" - powiedział wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. "Pawilon D już w przyszłym roku będzie służyć mieszkańcom województwa" - podkreślił. "Biorąc pod uwagę liczbę zachorowań, która, niestety, w naszym województwie stale jest wysoka, będzie ta inwestycja na pewno potrzebna"- zaznaczył.

"Druga część dotacji to inwestycje samego szpitala, czyli środki samorządu województwa, z którym współpraca jest kluczowa, dlatego, że samorząd ten ma najwięcej szpitali specjalistycznych w regionie. Dzięki tej współpracy jesteśmy w stanie efektywnie realizować walkę z epidemią COVID -19" - dodał Bocheński.

"Oddajemy do użytku oddział, w którym nie ma rozwiązań tymczasowych, nie ma instalacji zastępczych, jest to nowocześnie przygotowany oddział do walki z wirusem i jako taki będzie z pewnością pomagał pacjentom" - zapewnił marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber.

"Jest to potężna inwestycja, która będzie pomagała pacjentom, zapewniając komfortowe warunki przebywania w naszym szpitalu" - powiedział dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Biegańskiego w Łodzi. "Przede wszystkim będzie to system, który zapewni bezpieczeństwo naszemu personelowi, który z pełnym zaangażowaniem od początku pandemii walczy z wirusem, pomaga pacjentom i niesie pomoc najlepiej, jak potrafi" - dodał.

Infrastruktura pawilonu D będzie zapleczem do diagnozowania i leczenia chorób zakaźnych, w tym COVID19.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl