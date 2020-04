Łódź: 30 mln zł na pomoc małym i średnim firmom z Powiatowego Urzędu Pracy

Dotychczas Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi (PUP) wydał trzy z trzydziestu milionów złotych z tzw. tarczy antykryzysowej przeznaczonych na pomoc dla małych i średnich firm, które znalazły się podczas epidemii w złej sytuacji finansowej. Do tej pory PUP w Łodzi przyjął 5 tysięcy wniosków i udzielił 3 tysięcy pożyczek - poinformowali Piotr Bors z Urzędu Miasta Łodzi i dyrektor PUP Krzysztof Barański.

To pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej, rządowego programu pomocy przedsiębiorcom, którzy borykają się z kłopotami finansowymi w związku z epidemią koronawirusa. Dyrektor Bors powiedział PAP, że Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi, w ramach tego projektu, przyjął już 5 tys. wniosków i udzielił 3 tys. pożyczek.

O pomoc mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy udowodnią, że ponieśli konkretne straty w wyniku pandemii. O przyznaniu wsparcia decydują, zawarte w dokumentach, wyniki finansowe wnioskujących pod koniec ubiegłego i na początku tego roku. Szczegóły są dostępne m.in. na stronach ministerstwa rodziny, pracy i polityki społecznej, urzędów pracy oraz urzędów gmin i miast.

"Tak zwane mikropożyczki wypłacane są w stałej kwocie 5 tysięcy złotych. Dwie pozostałe formy pomocy dotyczą przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników i znacznie zmniejszyły się im dochody oraz właścicieli firm, którzy nie zatrudniają nikogo i także stracili w wyniku pandemii. Wypłacone kwoty są zależne od kwoty spadku dochodów obydwu rodzajów firm" - wyjaśnił PAP dyrektor departamentu pracy, edukacji i kultury UMŁ.

Urzędnicy informują, że pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw, w ramach tarczy antykryzysowej, będzie bezzwrotna, ale pod pewnymi warunkami. "W przypadku przedsiębiorców zatrudniających pracowników umorzenia zobowiązań będzie można dokonać, jeśli właściciel takiej firmy nie utrzyma zatrudnienie na takim samym poziomie przez 3 miesiące. Właściciele firm jednoosobowych nie będą musieli zwracać środków pomocowych, jeśli przez 3 miesiące nie zlikwidują swojej działalności gospodarczej - powiedział PAP Piotr Bors.

Dyrektor PUP w Łodzi Krzysztof Barański przypomina, że wnioski będą szybciej rozpatrywane, jeśli przedsiębiorcy składać je będą w jednej formule. "Należy unikać sytuacji, w których wysyłamy wniosek pocztą i jednocześnie elektronicznie. Należy się zdecydować na jedną formę, bo to skróci czas rozpatrywania wniosku" - wyjaśnił Krzysztof Barański.

Szef Powiatowego Urzędu Prawy w Łodzi apeluje także do wnioskodawców o to, aby czytelnie wypełniali dokumenty potrzebne do uruchomienia procedury pomocowej.