Łódź: 60 mln zł na inwestycje wodno-kanalizacyjne w 2021 roku

Ponad 60 mln złotych ma zostać przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej, rozbudowę oraz modernizację wodociągów w Łodzi w 2021 roku. Odpowiedzialna za ten obszar Łódzka Spółka Infrastrukturalna (ŁSI) planuje ponad 60 inwestycji. Większość z nich ma dotyczyć osiedli.

Wśród zaplanowanych na ten rok prac są kontynuacje inwestycji z poprzednich lat oraz zupełnie nowe.

Jak zaznaczyła Małgorzata Gałek z ŁSI, wśród najważniejszych przedsięwzięć, które rozpoczną się w 2021 roku będzie skanalizowanie osiedla Młynek, Łagiewnik oraz modernizacje wodociągów w ramach przebudowy dróg - m.in. ul. Zarzewskiej, Obywatelskiej, Traktorowej, Wojska Polskiego.

"Chcemy także rozpocząć duża inwestycję związaną z wymianą wodociągów azbestocementowych na Bałutach w rejonie ulic Sierakowskiego, Polnej, Srebrnej, Mackiewicza" - dodała.

Kontynuowane będą natomiast rozpoczęte w ubiegłym roku prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na Helenówku oraz Stokach. Z kolei zakończona duża inwestycja na ul. Zygmunta ma pozwolić na skanalizowanie osiedla Wiskitno w kolejnych latach. Obecnie trwają prace projektowe dotyczące kanalizacji ul. Kolumny od ul. Zygmunta w kierunku na zachód oraz w kierunku ul. Tomaszowskiej.

Jak zwracają uwagę przedstawiciele ŁSI, skanalizowanie kolejnych osiedli oznacza nawet 10-krotnie mniejsze koszty dla każdego gospodarstwa domowego; to także komfort i wygoda użytkowania oraz wzrost wartości rynkowej nieruchomości.

"To na czym nam najbardziej zależy, to kompleksowe podejście do inwestycji na łódzkich osiedlach, czyli w taki sposób, by oprócz kanalizacji sanitarnej, modernizacji, czy też budowy nowych wodociągów, w tych miejscach powstały chodniki, oświetlenie ulic, nasadzenia zieleni czy nowa nawierzchnia jezdni" - dodał Mariusz Łysio z ŁSI.

Spółka będzie również uczestniczyła w dużym projekcie inwestycyjnym miasta związanym z projektem "Tramwaj dla Łodzi". W jego ramach zmodernizowanych zostanie kilkanaście odcinków sieci wodociągowej o łącznej długość 6 km.