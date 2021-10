Łódź: 70 mln zł z MFiPR na nową linię tramwajową na Chojnach

Ponad 70 mln zł z dodatkowych funduszy europejskich zarządzanych przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej zostanie przeznaczone na nową linię tramwajową na łódzkim osiedlu Chojny – zapowiedział w środę wiceminister Waldemar Buda. Cała inwestycja ma kosztować blisko 83 mln zł.

Wiceszef resortu funduszy i polityki regionalnej o nowej inwestycji w transport publiczny w Łodzi poinformował podczas konferencji prasowej. Zorganizowano ją w środę przed Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki (ICZMP) w Łodzi, który ma znaleźć się na trasie nowej linii tramwajowej w mieście.

"Mieszkańcy Chojen mają w pamięci, że łódzki tramwaj nie kończył się na zajezdni Kurczaki, lecz prowadził do Rzgowa, a w latach 70. nawet do Tuszyna. Wiemy jak mocno komplikuje życie koniec tej trasy na zajezdni Kurczaki, stąd nasze długie prace, by poszukać rozwiązania tej sytuacji. Dziś przekazujemy informację, że z dodatkowych środków europejskich, którymi dysponuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wygospodarujemy środki na sfinansowanie tej inwestycji" - ogłosił Buda.

Wyjaśnił, że do Łodzi na przedłużenie linii tramwajowej na ul. Rzgowskiej z resortu trafi ponad 70 mln zł, czyli 85 proc. całej inwestycji szacowanej na blisko 83 mln zł. Na część budowalną (ok. 75 mln zł) MFiPR ma przeznaczyć dofinansowanie w 85 proc. z unijnego programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko - największego programu obecnej perspektywy finansowej 2021-2027. Natomiast koszt przygotowania dokumentacji potrzebnej do pozwolenia na budowę (ok. 7,5 mln zł), mają w 85 proc. pokryć środki z Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

"To kapitalna informacja dla samorządu, ponieważ najczęściej tego typu inwestycje miejskie realizowane są przy udziale środków własnych, ewentualnie z Regionalnego Programu Operacyjnego. A my mówimy, że ze względu na priorytetowość inwestycji chcemy ją zrealizować ze środków, którymi zarządzamy na poziomie centralnym" - zaznaczył wiceminister funduszy.

Poinformował, że w ramach inwestycji planowane jest powstanie ok. 2 km nowej linii od pętli Kurczaki do ICZMP w śladzie ulicy Rzgowskiej oraz nowej zajezdni tramwajowej w pobliżu pętli autobusowej u zbiegu ul. Rzgowskiej i al. Bartoszewskiego. Planowana jest też budowa parkingu Park&Ride.

Buda wskazał, że przywrócenie tramwaju na ul. Rzgowską jest ważne dla mieszkańców Chojen, a także ze względu na ICZMP, do którego obecnie pracownicy, pacjenci i ich rodziny komunikacją miejską mogą dotrzeć jedynie autobusem. Jak dodał, zyskają na tym także mieszkańcy położonych w pobliżu Rzgowa i Starowej Góry.

"Na ul. Rzgowskiej mamy wydzielony pas zieleni, przez który przebiegała kiedyś linia tramwajowa. Jesteśmy w stanie ją obudować i puścić nowoczesny tabor. Po drodze będą przystanki przy kościele św. Wojciecha, stawach Jana. To skomunikuje mieszkańców tej części Łodzi. Liczę na współpracę z miastem, jesteśmy bardzo otwarci i chcemy ten projekt zrealizować" - przekonywał Buda.

Przewodnicząca Rady Osiedla Chojny Jolanta Kamińska przyznała, że inwestycja jest wielką szansą dla mieszkańców Chojen i Łodzi. Wskazała, że ułatwi to dojazd do ICZMP, na osiedla, czy tereny rekreacyjne na stawach Jana.

"Inicjatywa budowy krańcówki tramwajowej na granicy Łodzi jest wyjściem naprzeciw potrzebom również mieszkańców gminy Rzgów. Dziś mamy autobus do Łodzi, który mógłby zostać skomunikowany z dużo pewniejszym, regularniejszym transportem szynowym. Trzymam kciuki, żeby udało się ten projekt zrealizować" - podkreślił burmistrz Rzgowa Mateusz Kamiński.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko przewiduje łącznie 1,75 mld zł wsparcia dla transportu miejskiego. Inicjatywy mają być realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Transportowych w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych. Odbiorcami mają być samorządy i jednostki im podległe. Środki unijne mają wspierać inwestycje w infrastrukturę i tabor szybowy publicznego transportu zbiorowego, węzły przesiadkowe oraz miejskie Inteligentne Systemy Transportowe dla uprzywilejowania i usprawnienia usług transportu miejskiego czy rozwiązania IT.

