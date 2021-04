Łódź: Arturówek z nową przystanią z udogodnieniami dla niepełnosprawnych

Łódzki Arturówek będący jednym z ulubionych miejsc letniego wypoczynku mieszkańców zyskał nową przystań wodną z pływającym pomostem. Dzięki specjalnym udogodnieniom z kajaków będą mogły korzystać również osoby z niepełnosprawnościami.

Nowy sezon na bezpłatnych miejskich kąpieliskach w Łodzi ma ruszyć w sobotę, 1 maja. Podczas zimowej przerwy na obiektach nalężących do Miejskiego Ośrodka Rekreacji i Sportu (MOSiR) trwały różnego rodzaju prace modernizacyjne.

Najwięcej zmian zaszło w położonym w Lesie Łagiewnickim Arturówku. W ramach "Planu dla Osiedli" przy środkowym zbiorniku wodnym przebudowano już taras z zachowaniem drzewostanu, zainstalowano monitoring przystani wraz otaczającym go terenem, wyremontowano pomosty do cumowania rowerów i kajaków umożliwiający zabezpieczenie sprzętu. Trwają prace wykończeniowe budynku przystani z dostępem do półautomatycznej publicznej toalety.

Dostęp do przystani zapewniają wygodne zejścia dla klientów, ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich. Z myślą o nich ważnym elementem przystani wodnej będzie pomost pływający.

"Przystań w Arturówku będzie prawdziwą perłą wśród łódzkich obiektów rekreacyjnych. Bije po oczach nowoczesnością i innowacyjnością. Aż ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie do nas pomost pływający dla osób ze szczególnymi potrzebami. To jedyna tego typu tak profesjonalna konstrukcja w naszym kraju. Posiada ona wysuwaną ławkę, dzięki której bezproblemowo osoba niepełnosprawna przesiądzie się z wózka na kajak" - wyjaśniła wiceprezydent Łodzi Joanna Skrzydlewska.

Dodatkowo obiekt doposażono w nowy sprzęt pływający, w tym sześć rowerów wodnych oraz osiem kajaków wraz z osprzętem.

Miejsce wypoczynku łodzian zyska również strefę relaksu, kaczkomat z karmą dla kaczek, tablice edukacyjne dla dzieci, piaskownicę z ukrytym szkieletem dinozaura oraz 30-metrową podświetlaną ławkę. W najbliższym czasie zostaną posadzone nowe rośliny, a teren zostanie dodatkowo doświetlony.

Nad bezpieczeństwem mieszkańców w sezonie czuwać będzie wykwalifikowana kadra ratownicza.

