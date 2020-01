Łódź: Będzie nowy przetarg na miejski rower publiczny

W przetargu na miejski rower publiczny w Łodzi nie zgłosił się żaden oferent, zostanie więc ogłoszone kolejne postępowanie z nowymi, dostosowanymi do możliwości rynku warunkami – poinformował w piątek łódzki magistrat.

"Ze względu na brak ofert w przetargu na łódzki rower publiczny będziemy ogłaszać go ponownie. Biorąc pod uwagę, że propozycja, która wyszła od nas nie wywołała odpowiedniego zainteresowania oferentów, musimy dopasować nowy przetarg do aktualnych możliwości rynku, m.in. zdecydowaliśmy się na podzielenie dostaw na etapy" - podkreślił zastępca dyrektora łódzkiego Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj na konferencji w piątek.

Według warunków nowego przetargu, w pierwszym etapie do Łodzi miałoby dotrzeć 1,5 tys. rowerów - 500 w pierwszej i 1 tys. w drugiej turze. ZDiT chce zapewnić sobie możliwość zamówienia uzupełniającego na kolejne rowery, aby system uzupełnić do zaplanowanej w pierwszym przetargu liczby 2 tys. jednośladów.

"W budżecie na rower publiczny mamy zapisane 22 mln zł. Zobaczymy, jakie oferty spłyną - czy te pieniądze wystarczą, czy propozycje będą ponad możliwości miasta, bo rynek obecnie dość wysoko wycenia oferty i wskazuje wiele ryzyk" - dodał Sobieraj.

Weryfikacja przetargu oznacza także rezygnację z rowerów cargo i trójkołowych. Do przetargu będą mogli przystąpić zarówno operatorzy oferujący rower trzeciej jak i czwartej generacji - taki ostatnio był dostępny w Łodzi. Aby zmniejszyć ryzyko ewentualnych kosztów dla operatorów, ZDiT chce zrezygnować z możliwości pozostawiania rowerów poza miejscami postoju tzw. stacjami.

"Jeśli firmy nie zgłoszą się do przetargu, mamy możliwość podjęcia z nimi negocjacji. Oczywiście, operatorzy mogą nie zgłosić się do negocjacji; wtedy musimy zastanowić się, czy rower miejski może nadal funkcjonować i czy możemy np. zrealizować go samodzielnie" - zaznaczył Sobieraj.

W opinii zastępcy dyrektora ZDiT, problemy z zapewnieniem ciągłości działania roweru publicznego w Łodzi, który funkcjonował od 2016 do ubiegłego roku, są spowodowane zmianami na rynku tego typu usług. Sobieraj wyjaśnił, że do niedawna operatorzy rowerów publicznych osiągali stabilne przychody, jednak już w 2019 roku największe firmy tej branży skarżyły się na wysokie koszty związane z oferowaniem serwisu, co doprowadziło do ich wycofania się z rynku m.in. w Trójmieście i Krakowie.

Nowy przetarg na publiczny rower w Łodzi ma być ogłoszony w przyszłym tygodniu. Według szacunków urzędników, jeśli zostanie on rozstrzygnięty, pierwsza transza jednośladów może trafić na łódzkie ulice dopiero w czerwcu; w pierwszym przetargu planowano, że nastąpi to 30 kwietnia.

Łódzki rower publiczny działał w latach 2016 - 2019; w tym czasie odnotowano prawie 6 mln wypożyczeń jednośladów. Na początku system obejmował 100 stacji i tysiąc rowerów. W ramach budżetu obywatelskiego łodzianie zgłaszali pomysły na kolejne lokalizacje i w 2017 r. zamówiono kolejnych 47 stacji. Doszły też stacje sponsorskie; pod koniec działania systemu do dyspozycji mieszkańców było 156 stacji i 1574 rowery - w tym 10 cargo.