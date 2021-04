Łódź: Blisko 1 mln zł na wsparcie startupów

Blisko 1 mln zł przeznaczy dla startupów Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna w dodatkowej rundzie programu akceleracyjnego Startup Spark. Każdy z podmiotów, który dostanie się do programu, może liczyć na dofinansowanie nie większe niż 160 tys. zł.

Akcelerator Startup Spark Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej działa już 4 lata i przez ten czas z jego wsparcia o łącznej wysokości prawie 17 mln zł skorzystało blisko 100 startupów. W dodatkowej rundzie programu do rozdania jest blisko 1 mln zł. Nabór prowadzony będzie do 15 maja.

Startupy, które dostają się do akceleratora Startup Spark tworzą innowacje "szyte na miarę". Rozwijają technologie w oparciu o doświadczenie i zasoby partnera biznesowego - w tym gronie do tej pory znalazły się m.in. Procter&Gamble, Bluerank, Indigo Nails, Ericsson, Siemens, Airbus, WDX, Ceramika Paradyż, PwC - a potem testują je w realnych warunkach produkcyjnych i biznesowych.

"Mamy sytuację win-win. Startupy zdobywają doświadczenie w dojrzałym biznesie. Otrzymują od nas wsparcie finansowe i merytoryczne, więc minimalizują ryzyka. Tworzą produkty oparte o technologie dla różnych segmentów biznesu. Innowacje produktowe i procesowe dla partnerów programu, a ŁSSE dodatkowo pomaga im w skalowaniu rozwiązań do pozostałych przedstawicielu biznesu i przemysłu zlokalizowanych w Łódzkiej Strefie" - wyjaśniła wiceprezes Łódzkiej SSE Agnieszka Sygitowicz.

Obecnie Startup Spark szuka innowacyjnych firm do kolejnej rundy akceleracji. ŁSSE oferuje im wsparcie: finansowe do 160 tys. zł, a także biznesowe, prawne i technologiczne oraz współpracę z dużą doświadczoną firmą w trakcie procesu tworzenia innowacji. W trwającej do 15 maja rekrutacji mogą brać udział startupy z pomysłami na innowacje w dziedzinach takich jak: #smartech #beautytech #IIoT #5G. Do aplikowania zachęcają uczestnicy poprzednich edycji.

"Rok temu, gdy usłyszeliśmy, że co piąty pracownik służby medycznej zaraża się COVID, zaczęliśmy prace nad robotem umożliwiającym zdalny kontakt pomiędzy pacjentem a lekarzem. Zaaplikowaliśmy do Startup Spark. Sprawy popędziły dosłownie z pierwszą prędkością kosmiczną. W miesiąc od rozpoczęcia zaprezentowaliśmy naszego robota panu premierowi, chwilę później wdrożyliśmy go w dwóch szpitalach" - podkreślił CEO InMotion Labs Sławomir Potasz.

Sukces osiągnął także startup oferujący collectomate. To obecnie dobrze prosperująca firma, która po zakończeniu akceleracji w Łódzkiej Strefie zdobyła kilkudziesięciu klientów m.in. z sektora bankowego, sprzedaży produktów elektronicznych, czy projektowania i budownictwa. Collectomate ułatwia wymianę dokumentów i przesyłek poprzez budowę wewnętrznych kolektomatów, czyli i-Lockerów dla pracowników - przypominających trochę popularne dziś paczkomaty, ale z większą funkcjonalnością. Jak wyjaśnił prezes ŁSSE Marek Michalik, pomysł zyskał komercjalizację wprawdzie jeszcze przed pandemią, ale okazał się także idealnym rozwiązaniem przepływu dokumentów w trudnym czasie zagrożenia COVID-19.

"Niezależnie od tego na jakim etapie jest projekt, warto zaaplikować do programu akceleracyjnego Startup Spark. Współpraca z ŁSSE otworzyła nam drogę do pierwszych wdrożeń, m.in. umowy z PwC. Zaangażowanie pracowników strefy i zarządu pozwoliły Collectomate szybko robić kolejne kroki i zdobywać nowych klientów" - zaznaczył CEO Collectomate Marcin Ciącio.

Program Startup Spark 2.0 realizowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt prowadzony będzie do września 2021 r.

