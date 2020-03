Łódź: Cenne detale odkryte podczas remontu kamienicy Auerbachów

Cenne detale i zabytkowe elementy architektury z XIX wieku odkryto w czasie renowacji zabytkowej kamienicy przy ul. Zielonej 6 w Łodzi. Dzięki ich ocaleniu, odnawiany kosztem 15 mln zł obiekt, odzyska swój dawny charakter.

W zabytkowej, wzniesionej w 1894 roku kamienicy czynszowej należącej niegdyś do Rozalii i Icka Auerbachów, trwa obecnie renowacja elewacji frontowej oraz sztukaterii sufitowych oraz polichromii w bramie budynku.

Podczas prac prowadzonych na suficie przejazdu bramowego oczom konserwatorów ukazały się wysokiej klasy, dobrze zachowane, wielobarwne polichromie. Z kolei wewnątrz budynku, w jego najstarszej części, na powierzchni detali sztukatorskich odkryte zostały ślady złoceń.

"Są to m.in. polichromie związane z kulturą żydowską. Odkryliśmy na nich Torę w wianku oliwnym. Według żydowskiej symboliki wianek oliwny oznacza dobrobyt i długowieczność" - wyjaśnił konserwator zabytków Wiesław Demel.

O dawnej świetności kamienicy Auerbachów świadczą także znaleziska poczynione na parterze klatki schodowej budynku frontowego, np. fragmenty wielobarwnej posadzki czy bogata metaloplastyka balustrady schodów oraz polichromie.

"Odnaleźliśmy niesamowite perełki architektoniczne. (...) Pracuję już kilkanaście lat w obiektach zabytkowych w Łodzi i ta kamienica to jest chyba unikat, jeśli chodzi o klatkę schodową i balustradę. Jest niesamowicie piękna, zdobiona, teraz zabezpieczamy ją jak tylko możemy, potem będzie odnowiona" - dodała Aleksandra Papiernik, kierująca pracami konserwatorskimi.

Zaprojektowana przez Franciszka Chełmińskiego kamienica utrzymana jest w stylu eklektycznym z akcentami renesansowymi. Jej front zdobią charakterystyczne bogate sztukaterie z kartuszami i muszlami nad i pod oknami.

Po wejściu do obiektu uwagę konserwatorów zwróciły również dobrze zachowane sztukaterie w dawnych lokalach mieszkalnych. Niestety, część z nich uległa zniszczeniu podczas dzielenia pomieszczeń na mniejsze. Inne wysokiej klasy detale to stolarka okienna o ciekawej formie z oryginalnymi uchwytami, ślady warstw malarskich na suficie, oryginalne parkiety. Podczas prac odkryty został pierwotny oryginalny parkiet na pierwszym piętrze głównego budynku. Jak ocenili eksperci, mimo złego stanu, możliwe jest odczytanie jego układu, co pozwoli na rekonstrukcję w oryginalnym kształcie.

Dyrektor ds. inwestycji kubaturowych w Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej Marcin Obijalski zapewnił, że wszystkie obecnie odkrywane detale będą uratowane i odrestaurowane. Jak zaznaczył, budynek przy ul. Zielonej 6 może w przyszłości stać się jedną z perełek Łodzi; obiekt będzie przeznaczony na biura i usługi. Ukończenie jego rewitalizacji, która ma kosztować ponad 15 mln zł, zaplanowane jest na rok 2021.