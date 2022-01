Łódź: Ceny biletów komunikacji miejskiej wzrosną o ponad 30 proc.

Rada Miejska w Łodzi przegłosowała w środę ponad 30-proc. podwyżkę cen biletów komunikacji miejskiej, która ma wejść w życie 1 marca. Od tego dnia wróci przedłużona ważność biletów MPK - z biletem 20-minutowym można będzie podróżować przez 40 minut, a z 40-minutowym przez godzinę.

Na nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łodzi za podwyższeniem cen biletów zagłosowało 25 radnych z Koalicji Obywatelskiej i Nowej Lewicy, przeciw było sześciu radnych PiS i dwoje niezależnych, natomiast cztery osoby z Łódzkiej Lewicy wstrzymały się od głosu.

Jak wyjaśniał prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Łodzi Zbigniew Papierski, podwyżka biletów podyktowana jest przede wszystkim wzrostem kosztów, jakie ponosi przewoźnik, m.in. o 22 mln zł więcej MPK zapłaci za paliwo i energię, tyle samo pochłoną koszty wzrostu wynagrodzeń. Poza tym mówił o "trudnym do zdefiniowania" wzroście cen części zamiennych i sprzętu, na który MPK zarezerwował w budżecie 6 mln zł oraz wzroście o 2 mln zł kosztów usług m.in. sprzątania i ochrony, świadczonych przez spółki zewnętrzne.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ceny biletów wzrosną o ponad 30 proc., m.in. bilet normalny 20-minutowy z 3 zł zdrożeje do 4 zł, a 40-minutowy z 3,80 zł do 5 zł, z kolei ceny ulgowych zostaną podniesione z 1,5 zł i i 1,9 zł do 2 zł i 2,50 zł.

Od 1 marca powróci również przedłużona ważność biletów łódzkiego MPK, co oznacza, że z biletem 20-minutowym można będzie podróżować tramwajami i autobusami przez 40 minut, a z 40-minutowym przez godzinę. To rozwiązanie wprowadzone zostało w związku z wieloma inwestycjami drogowymi, które utrudniały dojazd autobusami i tramwajami, sprawiając, że na przebycie wyznaczonej trasy łodzianie zużywają więcej czasu.

Od początku roku przedłużona ważność biletów nie obowiązuje, ponieważ uchwała w tej sprawie (i obejmująca także podwyżkę cen biletów), która miała być rozpatrywana pod koniec grudnia, z powodów formalnych została zdjęta z porządku obrad. Rozwiązanie ponownie wejdzie w życie 1 marca i ma obowiązywać do 2023 r.

