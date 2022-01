Łódź: Co najmniej 3 mln zł na wymianę starych pieców

O dofinansowanie do 9 tys. zł dla indywidualnych mieszkań lub do 50 tys. zł dla wspólnot do wymiany pieców i źródeł ogrzewania będzie można ubiegać się w Łodzi do 30 czerwca br. W tym roku na dotacje do inwestycji, które mają ograniczyć smog w mieście, przeznaczono co najmniej 3 mln zł.

To szósta edycja miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania na bardziej ekologiczne. W ramach realizowanego od 2017 roku przedsięwzięcia wymieniono ponad 5 tys. starych pieców, w tym przeszło tysiąc w ubiegłym roku. Podobna liczba kolejnych tzw. kopciuchów ma zostać wyeliminowanych dzięki tegorocznej edycji antysmogowego programu.

Jest on adresowany do najemców i właścicieli lokali w budynkach wielorodzinnych, komunalnych i wspólnotowych, a także dla właścicieli kamienic. Nabór wniosków już ruszył i ma potrwać do połowy roku.

Na wymianę w łódzkich mieszkaniach tzw. kopciuchów, w budżecie miasta przeznaczono 3 mln zł. Jak jednak zapewniła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, w przypadku dużego zainteresowania programem pula na dotacje zostanie zwiększona, by każdy łodzianin, który będzie chciał wymienić piec na ekologiczne źródło ogrzewania otrzymał dofinansowanie.

W porównaniu do ubiegłorocznej edycji, maksymalna kwota bezzwrotnej dotacji dla beneficjentów indywidualnych wzrosła do 9 tys. zł. Sfinansowanych może zostać 90 proc. kosztów inwestycji. W przypadku realizacji inwestycji przez właścicieli budynków wielorodzinnych również podwyższono wartość procentową dotacji do 90 proc., utrzymując jednak jej maksymalną kwotę - 50 tys. zł.

Do złożenia wniosku wystarczy wypełnić dwustronicowy formularz, który można pobrać w Urzędzie Miasta Łodzi oraz poprzez stronę internetową: www.lodz.pl/smog. Wypełniony wniosek można wysłać drogą elektroniczną za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub złożyć osobiście w kilku miejskich punktach obsługi mieszkańców.

Miejski program dotacji do wymiany źródeł ogrzewania został uruchomiony w 2017 roku. Od tego czasu rozpatrzono blisko 4 tys. wniosków. Do 2021 roku na dofinansowanie do wymiany "kopciuchów" miasto przeznaczyło ok. 15 mln zł, dzięki czemu zlikwidowano ponad 5 tys. palenisk. Oznacza to, że w łódzkich piecach spalono blisko 25 tys. ton węgla mniej.

Rekordowa pod względem liczby wniosków była ostatnia edycja programu. Kryteria formalne spełniły 332 aplikacje na wymianę 1120 starych kopciuchów. W związku z tym miasto zwiększyło początkową pulę przeznaczoną na ten cel z 3 mln do 4,5 mln zł.

Magistrat szacuje, że w Łodzi do wymiany jest kilkadziesiąt tysięcy nieekologicznych palenisk (w zasobach komunalnych, wspólnotowych, prywatnych i domach jednorodzinnych). Zgodnie z uchwałą antysmogową, do 2027 r. wszystkie piece szkodliwe dla środowiska muszą zostać wymienione.

