Łódź: Do firm trafiło 125 mln zł w ramach Tarczy antykryzysowej

Łącznie 125 mln zł trafiło do łódzkich przedsiębiorców w ramach pomocy z Tarczy antykryzysowej przyznawanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi. Pomoc oferuje też Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych, który poręcza pożyczki dla firm do wysokości 500 tys. zł.

"W ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi wypłacił już przedsiębiorcom kwotę 125 mln zł. Największy udział w tej puli mają mikropożyczki, na które przeznaczyliśmy 117 mln zł" - poinformował dyrektor departamentu pracy, edukacji i kultury Urzędu Miasta Łodzi Piotr Bors na konferencji prasowej w poniedziałek. Przypomniał, że jeśli działalność gospodarcza będzie kontynuowana przez trzy miesiące od momentu udzielenia mikropożyczki, to zostanie ona umorzona.

Do tej pory wnioski o udzielenie tego typu pożyczki w łódzkim PUP zgłosiło 32 tys. mikroprzedsiębiorców, którzy nie zatrudniają więcej niż 9 osób i za poprzedni rok nie osiągnęli zysku większego niż 2 mln euro. Według szacunków, w Łodzi firm uprawnionych do tego typu pomocy jest 36 tys.

"Chciałbym zaapelować do wszystkich tych, którzy spełniają warunki, a jeszcze nie złożyli wniosku o mikropożyczkę, aby zrobili to niezwłocznie - można to zrobić także elektronicznie za pomocą strony praca.gov.pl. Do tej pory rozpatrzyliśmy już 27 tys. wniosków i myślimy, że w ciągu najbliższego tygodnia uda nam się rozpatrzyć wszystkie złożone wnioski. Myślę, że w tych trudnych czasach 5 tys. zł pożyczki każdemu się przyda" - dodał Bors.

Inną formą wsparcia, jaką władze Łodzi zaoferowały lokalnym przedsiębiorcom w związku z kryzysem spowodowanym epidemią, jest Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych (ŁFPK), którego obsługą zajmuje się Bionanopark - spółka z większościowym udziałem Miasta Łódź. Fundusz dysponuje ok. 10 mln zł przekazanymi z budżetu miasta.

ŁFPK ma podpisane umowy z bankami i innymi instytucjami finansującymi, do których po kredyt lub pożyczkę mogą zgłaszać się przedsiębiorcy działający w Łodzi. Pomoc Funduszu polega na poręczaniu kredytów do 80 proc. ich wartości - do 5 lat z możliwością karencji na kolejny rok.

"Fundusz funkcjonuje od tygodnia. Skończyliśmy pierwszą turę rozmów z 50 przedsiębiorcami, którzy w tym czasie się do nas zgłosili. Reprezentują małe i mikro przedsiębiorstwa - przekrój branżowy tych firm wskazuje, że kryzys dotyka wszystkich i trudno byłoby wskazać, które branże wyjdą z niego obronną ręką. Wszystkie osoby skierowaliśmy do instytucji finansujących, z którymi współpracujemy, m.in. do Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Krajowy Fundusz Wspierania Przedsiębiorczości. Spodziewamy się, że w tym tygodniu udzielone zostaną pierwsze poręczenia Funduszu" - wyjaśnił prezes Bionanoparku Marek Cieślak.

Według Cieślaka środki, jakimi dysponuje ŁFPK, pozwolą na udzielenie poręczeń kredytów do wysokości 40-50 mln zł. "Ręczymy za pożyczki do wysokości 500 tys. zł. Mamy nadzieję, że szybkie uruchomienie Funduszu ułatwi działalność tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji" - zaznaczył.

Prezes Bionanoparku przypomniał, że ŁFPK działa na łódzkim rynku od kilkunastu lat i w ramach wcześniejszej działalności udzielił poręczeń ponad 270 przedsiębiorcom.