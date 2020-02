Łódź: Dobiega końca generalny remont parku im. St. Moniuszki

Kończy się generalny remont parku im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Posadzono 130 drzew, powstały nowe alejki i plac zabaw, a powierzchnia parku powiększyła się o sąsiednią działkę, na której znajdowała się kamienica. Na swoje miejsce powrócił pomnik kompozytora.

Remont terenu kosztował blisko 8 mln zł.

Jak poinformował w środę PAP Grzegorz Gawlik z łódzkiego magistratu, w parku, obok 130 drzew o wysokości 7-9 metrów - m.in. klonów, jesionów, głogów, ozdobnych wiśni i gruszy, pojawiło się kilkadziesiąt tysięcy mniejszych roślin, wraz z systemem nawadniania. Wśród nowych nasadzeń są m.in. azalie wielkokwiatowe i różanecznik karoliński.

Rozebrane zostały stare alejki i pojawiły się nowe, a na nich kostka granitowa wraz z przepuszczającą wodę nawierzchnią mineralną. W centralnej części parku powstała fontanna posadzkowa, która ma m.in. 10 dysz tryskających wodą w kształcie łuku. Na swoje miejsce wrócił pomnik Moniuszki.

Rafał Michaś z zarząd inwestycji miejskich w Łodzi dodał, że w parku powstał plac zabaw przystosowany dla dzieci z niepełnosprawnościami. Wyposażono go w zjeżdżalnie, zestaw sprawnościowy do balansowania, zestaw sprawnościowy dla dzieci starszych, huśtawkę, trampolinę i bujak. W parku zamontowano też m.in. ławki i dziesięć stolików do gry w szachy, a także nowe oświetlenie i system nawadniający.

"Park będzie otwarty dla wszystkich, nie będzie ogrodzony; wszystko ma być dostępne od marca" - zapewnił. Dodał, że trwają prace porządkowe i wykończeniowe.

Park im. Stanisława Moniuszki powstał w 1874 roku, początkowo jako skwer publiczny z myślą o ludziach korzystających z dworca kolejowego, którego gmach wzniesiono w 1868 roku. Pierwsze plany parku wykonał architekt Hilary Majewski.

Obiekt był wielokrotnie przebudowywany, a swoją ostateczną postać uzyskał w 1934 roku. Początkowo nazywany był parkiem Kolejowym albo Aleksandrowskim. Dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku otrzymał imię Stanisława Moniuszki; wówczas też ustawiono w parku pomnik kompozytora.