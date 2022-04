Łódź dostanie 25 mln zł z UE na zakup autobusów elektrycznych.

Łódź otrzyma 25 mln zł z funduszy europejskich na zakup autobusów elektrycznych - będzie to kolejny etap budowy efektywnego systemu transportu publicznego w tym mieście - poinformował w piątek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Wygospodarowaliśmy dodatkowe środki w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ). Nie miałem najmniejszych wątpliwości, że powinny one trafić do Łodzi. To 25 mln zł na to, co jest bardzo potrzebne i czego wciąż nam brakuje, czyli na ekologiczny transport miejski. Potrzeby w zakresie nowych autobusów - w tym elektrycznych - są bardzo duże. Zakładamy, że 25 mln zł wystarczy na zakup ok. 10 takich pojazdów" - podkreślił wiceminister Buda na konferencji prasowej w piątek.

Spotkanie z mediami odbyło się w zajezdni autobusowej przy ul. Limanowskiego w Łodzi, gdzie działa stacja ładowania elektrycznych autobusów.

"Infrastruktura ładowania elektrycznych pojazdów w Łodzi będzie jeszcze rozbudowywana, a to wpisuje się w większy plan rozwoju elektrycznego transportu miejskiego. W centrach miast, na skoncentrowanych infrastrukturalnie obszarach, autobus elektryczny jest najlepszym środkiem komunikacji" - zaznaczył wiceminister.

Dodał, że na zrealizowanie projektu i zakup autobusów miasto będzie miało czas do końca 2023 roku.

Na terenie Łodzi w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego obecnie realizowany jest już jeden projekt o łącznej wartości ponad 687 mln zł. Inwestycja obejmuje przebudowę linii tramwajowych oraz zakup 30 tramwajów oraz modernizację zajezdni. Dofinansowanie unijne z POIiŚ wynosi w tym przypadku ponad 448 mln zł.

Jak informuje Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, na rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach z POIiŚ trafiło około 10 mld zł. Realizowane projekty obejmują budowę i modernizację infrastruktury tramwajowej i autobusowej, zakup nowego taboru tramwajowego, trolejbusowego i autobusowego, elementy Inteligentnych Systemów Transportowych, budowę węzłów przesiadkowych oraz rozbudowę II linii metra warszawskiego.

Dzięki wsparciu z UE powstanie ponad 200 km nowych lub zmodernizowanych linii tramwajowych i linii metra. Zakupionych lub zmodernizowanych zostanie ponad 1,1 tys. szt. jednostek taboru pasażerskiego.

