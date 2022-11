Łódź: Dwie fabryki BSH przeszły na ogrzewanie z OZE

Dwie działające w Łodzi fabryki pralek i suszarek do ubrań przeszły na ogrzewanie pochodzące z odnawialnych źródeł energii - poinformował w środę ich właściciel, firma BSH. Zmiana oznacza ograniczenie rocznej emisji dwutlenku węgla do atmosfery o prawie 5 tys. ton.

"Dwie łódzkie fabryki pralek i suszarek do ubrań należące do firmy BSH przeszły na ogrzewanie pochodzące z odnawialnych źródeł energii. Zmiana oznacza ograniczenie rocznej emisji CO2 do atmosfery o prawie 5 tys. ton. Zużycie energii elektrycznej zmaleje natomiast o wartość, jaką rocznie zużywa około 2 tys. gospodarstw domowych" - przekazała spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Zakłady BSH przy ul. Papierniczej i Lodowej są już ogrzewane ciepłem z elektrociepłowni Veolia Energia Łódź, które pochodzi tylko z odnawialnych źródeł energii, m.in. z biomasy.

"Dzięki inwestycjom m.in. w gospodarkę biomasową możemy dzisiaj oferować naszym odbiorcom, a w tym przypadku łódzkim zakładom BSH, ciepło wyprodukowane z odnawialnych źródeł energii. Naszym celem jest odejście od wykorzystania węgla w elektrociepłowniach Veolii do 2030 roku. Jest to pierwszy etap transformacji całego łódzkiego systemu ciepłowniczego na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku" - wyjaśniła prezes zarządu, dyrektor generalna Veolia Energia Łódź Anna Kędziora-Szwagrzak.

O tym, że również BSH stawia na zrównoważony rozwój zapewnił prezes zarządu BSH w Polsce Konrad Pokutycki. "Od projektowania energooszczędnych urządzeń, poprzez pozyskiwanie surowców, produkcję, aż po serwis i recykling - zawsze pamiętamy o ochronie środowiska naturalnego" - zaznaczył.

Jak zapewniła spółka, od końca 2020 r. wszystkie fabryki, magazyny i biura BSH na świecie są neutralne pod względem emisji dwutlenku węgla, co oznacza, że jej produkty powstają bez pozostawiania śladu węglowego. Grupa BSH zastępuje zielonymi źródłami 63 proc. energii. Pozostałe 37 proc. jest kompensowane przez projekty z certyfikatami Gold Standard i Verified Carbon Standard.

W Polsce fabryki BSH są zasilane energią elektryczną jedynie z odnawialnych źródeł, przede wszystkim z farm wiatrowych. Poza tym we wszystkich lokalizacjach w Polsce BSH zainstaluje panele fotowoltaiczne na dachach fabryk, magazynów, biur oraz na parkingach. Takie instalacje BSH działają już w Warszawie i w Rzeszowie. Dzięki temu firma będzie rocznie zamieniała promienie słońca w około 10 proc. swojego rocznego zapotrzebowania na prąd.

BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. Firma oferuje na polskim rynku portfolio AGD marek Bosch, Siemens i Gaggenau i posiada w Polsce sześć fabryk. W trzech łódzkich zakładach produkowane są pralki, zmywarki i suszarki do ubrań, w dwóch wrocławskich piekarniki i lodówki, a w podrzeszowskim Głogowie Małopolskim małe AGD. BSH w Polsce posiada także centra usług wspólnych. Pracują one na potrzeby BSH na całym świecie w takich obszarach jak: usługi informatyczne, księgowe, handel zagraniczny czy centralne zakupy. BSH w Polsce rozwija Centra Badań i Rozwoju w Łodzi i w Rzeszowie oraz Centrum Kompetencyjne Digital and E-Commerce.

Z osiągniętym w 2021 r. łącznym obrotem o wartości około 15,6 mld euro i zatrudnieniem 62 tys. pracowników, BSH jest europejskim liderem w branży AGD. Portfolio BSH obejmuje jedenaście znanych marek, m.in. Bosch, Siemens, Gaggenau i Neff, a także markę ekosystemu Home Connect. BSH produkuje swoje urządzenia w 41 fabrykach i jest obecna w kilkudziesięciu krajach.

