Łódź: Firma BSH poszukuje pracowników tymczasowych

Producent sprzętu AGD - firma Bosch i Siemens (BSH) poszukuje w Łodzi pół tysiąca pracowników tymczasowych. Rekrutacje, które już się rozpoczęły, potrwają do końca sierpnia - poinformowała w poniedziałek PAP Marta Kujawa z BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego.

Jak wyjaśniła, nabór pracowników tymczasowych związany jest z sezonowym wzrostem produkcji w łódzkich fabrykach BSH. Zwróciła uwagę, że obecnie kończy się pierwszy etap rekrutacji, w wyniku którego zatrudnienie znalazło 300 osób. Będą one wspierać produkcje w nowej fabryce zmywarek BSH w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej.

Kujawa poinformowała, że w drugim etapie pracę znajdzie 200 osób, tym razem w łódzkiej fabryce suszarek przy ul. Lodowej. Rekrutacje ruszą 1 lipca.

"Odnotowujemy wzrost zamówień na drugą połowę roku, co pozwala nam choć ostrożnie, to z optymizmem patrzeć w przyszłość. Poszukujemy pracowników tymczasowych, ale po okresie szczytu produkcyjnego wielu z nich zaoferujemy możliwość podpisania umów stałych o pracę" - mówi kierownik działu personalnego firmy w Łodzi Iwona Krelska.

Przekonuje ona, że fabryki BSH wciąż się rozwijają i będzie potrzebnych coraz więcej dobrych i doświadczonych pracowników. "W obecnych rekrutacjach wspierają nas agencje pracy tymczasowej i to właśnie z nimi podpiszą pierwszą umowę potencjalni pracownicy" - dodaje.

Według niej, długotrwałe zamknięcie granic i ograniczenie ruchu międzynarodowego spowodowało, że wielu Polaków zrezygnowało z pracy sezonowej za granicą. Dlatego podjęcie pracy tymczasowej może być dobrym sposobem wkroczenia na "nową ścieżkę zawodową". Krelska zapewnia, że wszyscy kandydaci, przed rozpoczęciem pracy przechodzą specjalistyczne szkolenie w Centrum Treningowym BSH.

Jak przypomina Kujawa w najtrudniejszym okresie pandemii czyli w kwietniu, firma BSH zdecydowała się na krótkookresowe zamknięcie wszystkich fabryk w Europie i USA. W maju BSH w Polsce skorzystała z rządowej tarczy antykryzysowej, która pomogła przetrwać najtrudniejszy okres i utrzymać wszystkie miejsca pracy. Zwraca ona uwagę, że w tym trudnym okresie firma przygotowywała się do odmrażania gospodarek i zaoferowała konsumentom wiele nowych urządzeń gospodarstwa domowego. Przede wszystkim rozszerzyła ofertę AGD z systemem Home Connect, który umożliwia podłączenie urządzeń domowych do internetu.

Spółka BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego jest częścią międzynarodowego koncernu BSH Home Appliances Group. W Polsce jest sześć zakładów BSH produkujących artykuły gospodarstwa domowego różnych marek. Trzy w Łodzi - są to: fabryka pralek, zakład produkujący suszarki do ubrań i fabryka zmywarek. Dwa zakłady BSH są we Wrocławiu - to fabryki lodówek i piekarników, a na Podkarpaciu, w zakładzie w Rogoźnicy niedaleko Rzeszowa, produkuje się tzw. drobne AGD.