Łódź: Firma BSH przekształciła część biur w miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy

Firma BSH przekształciła część swoich pomieszczeń biurowych na tymczasowe miejsca zakwaterowania dla uchodźców z Ukrainy. W biurach producenta sprzętu AGD w podłódzkim Bukowcu powstały 32 miejsca noclegowe dla rodzin ukraińskich pracowników firmy.

Jak poinformowała we wtorek PAP menedżer ds. PR BSH Marta Kujawa, miejsca tymczasowego zakwaterowania dla rodzin ukraińskich pracowników BSH w Łodzi powstały w zlokalizowanym w Bukowcu centrum logistycznym producenta sprzętu AGD.

"Goście mają do dyspozycji przestronną, wyposażoną w podstawowe sprzęty, kuchnię oraz łazienkę. Obecnie w Bukowcu przebywają dwie rodziny" - wyjaśniła.

Dodała, że firma przygotowuje kolejne miejsca noclegowe w swoich biurach w Rzeszowie.

Kujawa zaznaczyła, że to kolejna forma wsparcia dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Producent dla uciekających przed wojną przeznaczył ponad 1500 urządzeń gospodarstwa domowego.

"To przede wszystkim pralki, suszarki do ubrań oraz lodówki. Małe i duże AGD trafiło już do łódzkiej Fundacji Happy Kids, która ewakuowała prawie 1500 dzieci z ukraińskich domów dziecka, pomogła wielu cywilom i planuje wspierać uchodźców z Ukrainy, którzy przebywają w Mołdawii oraz do Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego, która otoczyła opieką rodziny studentów z Ukrainy" - wskazała.

BSH ma przekazać także darowiznę na rzecz Urzędu Miasta w Łodzi oraz Urzędu Marszałka Województwa Łódzkiego. Obie instytucje w sposób ustrukturyzowany przygotowują bazę noclegową dla uchodźców z Ukrainy, którzy trafiają do województwa łódzkiego. Dlatego - jak dodała Kujawa - najlepiej znają bieżące potrzeby i tam będą kierować urządzenia gospodarstwa domowego od BSH.

