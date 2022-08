Łódź: Firma IT z ukraińskimi korzeniami sprowadziła do Polski 800 osób

Około 800 osób z Ukrainy - głównie swoich pracowniczek oraz członków rodzin pracowników - sprowadziła do Łodzi globalna firma IT z ukraińskimi korzeniami, działająca w naszym kraju pod marką Infopulse Poland. Teraz firma chce przenieść do Łodzi swoją główną siedzibę.

"Łódź jest obecnie naszą kluczową lokalizacją w Polsce. Dzięki ogromnemu wsparciu władz miasta mieliśmy możliwość szybkiej relokacji pracowników oraz członków ich rodzin uciekających przed wojną na Ukrainie. Współpraca z przedstawicielami Łodzi wspiera nas również w zatrudnieniu wykwalikowanej kadry. W przyszłym roku planujemy również otworzyć tutaj programy stażowe dla studentów oraz współpracę z lokalnymi uczelniami" - poinformował prezes Infopulse Poland Łukasz Olechnowicz na konferencji prasowej w czwartek.

Jak dodał, od wybuchu wojny do Łodzi udało się sprowadzić około 800 osób - są to głównie zatrudnione w firmie kobiety oraz żony i dzieci pracowników, ponieważ mężczyźni w wieku poborowym nie mogą opuszczać Ukrainy.

Założona ponad 30 lat temu w Kijowie firma Infopulse zatrudnia obecnie ponad 2,3 tys. specjalistów w 7 krajach; dzięki rozwiniętej strategii sprzedażowej to właśnie polski oddział, założony 4 lata temu, stał się ważnym centrum biznesowym dla całej grupy. Z Infopulse współpracowały m.in. BICS, BOSCH, British American Tobacco, Credit Agricole, Delta Wilmar, ING Bank, Microsoft, OLX Group, OTP Bank, SAP, UkrSibbank BNP Paribas Group, Vodafone.

Zgodnie z przekazanym w czwartek komunikatem, firma będzie nadal rozwijała swoje biura w Warszawie, Gdańsku i Bydgoszczy, jednak nowa polska centrala ulokowana zostanie w Łodzi, gdzie realizowane będą projekty z zakresu rozwoju przetwarzania danych w chmurze, oprogramowania, a także te związane z cyberbezpieczeństwem. Infopulse planuje też zatrudnić w Łodzi około 100 inżynierów.

"Rosnący potencjał edukacyjny, duży przyrost powierzchni biurowej oraz inwestowanie w jakość życia to najważniejsze czynniki decydujące o lokalizacji nowych firm w Łodzi. Cieszą mnie zapowiedzi rekrutacji na wyspecjalizowanych pozycjach. Wzrost zatrudnienia w branży, nowe miejsca pracy to szansa na rozwój zawodowy obecnej kadry, a także perspektywa na pozyskanie nowych talentów do Łodzi" - zaznaczył wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.

