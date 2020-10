Łódź: Handlowcy dostaną zwrot opłat za miejsca przed cmentarzem

Handlowcy, którzy zapłacili za zajęcie pasa drogowego przed cmentarzem w dniach 31 października - 2 listopada, otrzymają zwrot należności - zadecydowała w sobotę prezydent Łodzi Hanna Zdanowska. O wsparcie ogrodników tracących źródło utrzymania apelują też łódzcy społecznicy.

"Na mocy decyzji prezydent Łodzi w poniedziałek 2 listopada z urzędu zostaną podjęte działania, mające na celu zwrot należności przedsiębiorcom zajmującym pasy drogowe pod łódzkimi cmentarzami. Będą oni informowani o możliwości złożenia na piśmie zgody na uchylenie wydanej im decyzji" - przekazał w sobotę PAP rzecznik prezydent Zdanowskiej Marcin Masłowski.

Na stronie internetowej Zarządu Dróg i Transportu umieszczony zostanie wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody. Jak zaznaczył Masłowski, każda osoba, która uzyskała decyzję, może liczyć na zwrot pieniędzy za zajęcie pasa drogowego od 31 października do 2 listopada włącznie. Przedsiębiorcy, którzy otrzymali taką decyzję na okres dłuższy, w tym samym trybie będą mogli je skorygować.

Premier Mateusz Morawiecki poinformował w piątek, że w sobotę 31 października, niedzielę 1 listopada i poniedziałek 2 listopada zamknięte będą cmentarze w całym kraju. Zapowiedział też, że w związku z tą decyzją zostanie przygotowane wsparcie dla handlowców, którzy wykażą straty z tego powodu.

Tymczasem w mediach społecznościowych mieszkańcy Łodzi i regionu przekazują sobie apele o wspieranie przedsiębiorców, którzy w wyniku zamknięcia nekropolii tracą źródła utrzymania.

"Przez trzy dni cmentarze zamknięte. Moi rodzice uprawiają chryzantemy od czerwca. Kiedy nadszedł czas je sprzedać - z powodu obostrzeń - jest to już niemożliwe. Kilka tysięcy kwiatów wkrótce wyląduje na śmietniku. A gospodarstwo nie będzie mieć środków ani na przeżycie zimy, ani nie sfinansuje zakupu nasion czy sadzonek warzyw na przyszły rok. Jeśli ktoś potrzebuje kwiatów - zapraszam cały czas. One naprawdę wyglądają pięknie w wazonie również w domu" - napisała na Facebooku Magdalena Wilmańska z Dąbrówki Wielkiej koło Zgierza.

O pomoc dla ogrodników zaapelowała także była łódzka radna i społeczniczka Urszula Niziołek-Janiak.

"Firmy zainwestowały w sadzonki, nawozy i zostały dziś z niesprzedanym towarem. Pomóżmy im tak, jak staramy się pomóc restauracjom. Kupmy od nich rośliny i posadźmy na łódzkich ulicach. (...) Apeluję też do władz miejskich o zakupienie kwiatów do dekoracji miasta i zaproszenie mieszkanek i mieszkańców do ich sadzenia" - napisała w mediach społecznościowych.