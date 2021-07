Łódź: KAS zlikwidowała magazyny kontrabandy z towarem za 250 tys. zł

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali w Łodzi dwa nielegalne magazyny z kontrabandą, przejmując wyroby akcyzowe warte ponad 250 tys. zł. Zarzut przechowywania kontrabandy postawiono dwóm mężczyznom - grozi im wysoka grzywna.

Jak przekazała PAP w poniedziałek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Łodzi Beata Bińczyk, służba celno-skarbowa weryfikowała informacje o produkcji i przechowywaniu nielegalnych wyrobów akcyzowych w południowej części Łodzi.

Funkcjonariusze przeszukali najpierw wytypowaną posesję w dzielnicy Górna i samochód dostawczy, który wjechał na jej teren. W garażu i w bagażniku auta znaleziono łącznie ponad 116 tys. sztuk nielegalnych papierosów i 400 l spirytusu z nieznanego źródła. Zatrzymano również kierowcę samochodu, którym okazał się 52-letni właściciel nieruchomości.

"Następnie przeszukano kolejną posesję związaną ze sprawą. To z niej pochodziły kartony z papierosami, znalezione wcześniej w bagażniku samochodu dostawczego. Na tym terenie znaleziono łącznie ponad 120 tys. szt. papierosów bez akcyzy, 377 l spirytusu i 28,5 kg tytoniu. Nielegalne towary zabezpieczono w mieszkaniu, piwnicy, garażu i altanie oraz w aucie, zaparkowanym na posesji. Funkcjonariusze odkryli również maszynę do napełniania gilz papierosowych ze śladami tytoniu oraz opakowania kartonowe do papierosów" - wyjaśniła Bińczyk.

56-letni właściciel tej nieruchomości przyznał, że zabezpieczone towary są jego własnością. Również został zatrzymany.

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty m.in. przechowywania nielegalnych wyrobów akcyzowych, za co grozi im wysoka grzywna. Dochodzenie w tej sprawie prowadzi Łódzki Urząd Celno-Skarbowy.

Według oceny służby celno-skarbowej, gdyby zabezpieczone wyroby akcyzowe trafiły do nielegalnej sprzedaży, skarb państwa straciłby w podatku akcyzowym ponad 300 tys. zł.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl