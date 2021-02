Łódź: Kolejne kamery w systemie monitoringu miejskiego

O 15 kamer zwiększy się wkrótce system monitoringu miejskiego w Łodzi. Zasięgiem obejmą one osiedla Bałuty Doły, Koziny i Montwiłła-Mireckiego. Ich lokalizację wskazali mieszkańcy w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. Obecnie niebezpieczne zdarzenia w mieście śledzi 750 kamer.

To kolejny etap rozbudowy łódzkiego systemu monitoringu, którego zadaniem jest poprawa efektywności działania służb i zwiększanie poczucia bezpieczeństwa łodzian. Zakup 15 kamer zostanie sfinansowany z Budżetu Obywatelskiego.

"Nowe urządzenia zainstalowane zostaną w siedmiu punktach na osiedlu Bałuty Doły, dwóch punktach na Kozinach i jednym na osiedlu imienia Montwiłła-Mireckiego. Punkty kamerowe składają się z kamer stałoobrotowych bądź pozycyjnych. W niektórych miejscach pojawią się też głośniki, z których możemy wysyłać komunikaty do osób zachowujących się nieodpowiednio" - wyjaśnił naczelnik wydziału monitoringu Straży Miejskiej w Łodzi Waldemar Walisiak.

Dzięki głosom w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego łódzki system monitoringu miejskiego od 2016 roku zwiększył się o 108 kamer w 35 lokalizacjach. Urządzenia zamontowano na terenie osiedla Bałuty Centrum, Parku Podolskim, Górniaku, Nowosolnej, osiedlu Montwiłła-Mireckiego, Kozinach, Śródmieściu Wschód oraz Śródmieściu Katedralna.

Obecnie system monitoringu miejskiego składa się z 750 kamer rozmieszczonych w 270 lokalizacjach na terenie całej Łodzi.

Jak podkreślają łódzcy strażnicy miejscy, system znacznie zwiększa efektywność działania służb. Rocznie straż miejska i policja dzięki kamerom notuje od 3 do ponad 5 tys. interwencji. Najczęściej są to zakłócenia ładu i porządku, w tym spożywanie alkoholu, bójki i pobicia, niszczenie mienia i sprawy związane z wykroczeniami drogowymi.

Podgląd z kamer służy do szybkiej analizy zdarzeń i podejmowania bezpośrednich interwencji, stanowi również materiał dowodowy w różnych dochodzeniach.

System monitoringu miejskiego w Łodzi rozbudowywany jest od 2014 r. Początkowo obejmował on głównie ścisłe centrum miasta, a obecnie punkty z kamerami są we wszystkich dzielnicach, w tym także w parkach. Pracę kamer nadzoruje kilkudziesięciu operatorów w centrach oglądowych w Straży Miejskiej, Komendzie Miejskiej Policji i w Centrum Zarządzania Kryzysowego UMŁ. Obraz rejestrowany jest w formacie full HD, co - jak wyjaśnili strażnicy miejscy - pozwala odczytać numery tablic rejestracyjnych pojazdów z odległości ok. 200 metrów. Dzięki kamerom termowizyjnym możliwe jest obserwowanie otoczenia w ciemnościach i przy ograniczonej widoczności.