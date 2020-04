Łódź: Kolejne zmiany w rozkładzie MPK – wydłużona trasa linii W

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi wprowadza kolejne zmiany w rozkładach jazdy, które mają usprawnić dojazd mieszkańców do pracy. Od poniedziałku linia autobusowa W zostanie wydłużona i pojawi się na niej więcej kursów.

To kolejne zmiany wprowadzone przez miejskiego przewoźnika w związku z epidemią koronwirusa.

Grzegorz Gawlik z Urzędu Miasta Łodzi poinformował, że od poniedziałku trasa linii autobusowej W zostanie wydłużona do ronda Broniewskiego, pojawią się też dodatkowe kursy, co ma usprawnić dojazdy na Dąbrowę, gdzie jest wiele zakładów produkcyjnych.

"Mimo obecnej sytuacji i ograniczeń Dąbrowa Przemysłowa to nadal jeden z obszarów, do którego dojeżdża do pracy wielu mieszkańców Łodzi. Chcąc poprawić ich dotarcie do pracy i zapewnić bezpieczną liczbę miejsc, od 6 kwietnia linia W z Widzewa wydłużona zostanie do ronda Broniewskiego u zbiegu ul. Broniewskiego z Rydza-Śmigłego. Ponadto, zgodnie z sugestiami pasażerów, dodane zostaną na niej kursy w godzinach zmian w pracy" - wyjaśnił.

Dodał, że wcześniej podwojono już liczbę kursów na linii W. Wprowadzone zostały także dodatkowe kursy na linii 69, a część kursów obsługiwana jest dwoma autobusami, aby zapewnić odpowiednią liczbę miejsc w pojazdach. Zwiększono również częstość kursów na linii 2. Kilkukrotnie zmieniane były też rozkłady jazdy, aby dopasować kursowanie autobusów do zmieniających się grafików pracy.