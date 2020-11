Łódź: Kończy się remont jednej z najważniejszych ulic miasta

Kończy się remont ul. Sienkiewicza - jednej z najważniejszych i najbardziej ruchliwych tras w centrum Łodzi. Wykonawcy weszli na wschodnią nitkę odcinka tej ulicy między ul. Tuwima a Narutowicza. Prace spowodowały niewielką zmianę organizacji ruchu drogowego.

Remont ul. Sienkiewicza podzielony został na dwa etapy - od al. Piłsudskiego do ul. Tuwima oraz od ul. Tuwima do ul. Narutowicza. W pierwszej połowie października powrócił ruch dwukierunkowy na odcinku od ul. Tuwima do al. Piłsudskiego.

Teraz roboty ruszyły na wschodniej nitkę odcinka ulicy między ul. Tuwima a Narutowicza. "Prace w tej części ulicy Sienkiewicza posuwają się szybciej niż na wcześniej realizowanym odcinku. Nie ma konieczności wymiany instalacji wodociągowej czy gazociągu. Liczę, że jeśli pogoda pozwoli i nie natkniemy się na nieprzewidziane przeszkody, to całą inwestycję zamkniemy do końca roku" - mówi dyrektor zarządu inwestycji miejskich w Łodzi Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Zwróciła uwagę, że zakończyły się prace rozbiórkowe i przystąpiono do prac brukarskich, polegających na wymianie krawężników i nawierzchni chodników z kostki betonowej. "Dzięki tym zmianom przebudowana ulica Sienkiewicza będzie spójna z pozostałymi realizowanymi w śródmieściu inwestycjami. Poprawi się również komfort i estetyka centrum miasta" - przekonuje Kowalewska-Wójcik.

Remont wschodniej nitki ul. Sienkiewicza wymusił też niewielką zmianę organizacji ruchu drogowego - odbywa się on jednokierunkowo po zachodniej część jezdni. Po zakończeniu całości inwestycji, ulica Sienkiewicza będzie dwukierunkowa na całej swojej długości.

Jak informuje zespół prasowy łódzkiego magistratu, na ul. Sienkiewicza układane są nowe chodniki, a ze względów bezpieczeństwa wyniesiono przejścia dla pieszych. Na całej remontowanej długości trasy zostanie osadzonych łącznie 61 drzew i ponad 3,5 tys. krzewów. We wszystkich miejscach, w których pojawiają się rośliny, montowany jest system nawadniający, wyposażony w czujniki deszczu.

Na ulicy stawiane są także nowe ławki, stojaki rowerowe i kosze na śmieci. Wymieniane są też stare uliczne latarnie. Koszt prac na odcinku od ul. Tuwima do ul. Narutowicza to 3,6 mln złotych.