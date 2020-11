Łódź: Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych nadal wspiera przedsiębiorców

Utworzony w maju Łódzki Fundusz Poręczeń Kredytowych (ŁFPK) w ramach wsparcia dla firm borykających się z kryzysem ekonomicznym zabezpieczył pożyczki na blisko 4 mln zł. To jedna z form pomocy przedsiębiorcom wdrożonych przez władze Łodzi w związku z epidemią koronawirusa.

Przedstawiciele władz miasta zapewnili we wtorek, że firmy z Łodzi cały czas mogą korzystać z oferty Łódzkiego Funduszu Poręczeń Kredytowych. Pomoc polega na udzieleniu poręczenia pożyczki do wysokości pół miliona złotych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, płacących podatki w Łodzi. ŁFPK gwarantuje 80 proc. wartości pożyczki.

"Już podczas pierwszej fali Covid-19, uruchomiliśmy specjalny fundusz pomocowy dla łódzkich przedsiębiorców. Fundusz cały czas funkcjonuje i nieprzerwanie przyjmuje wnioski. Mamy jeszcze środki do rozdysponowania. Na ten moment łączna wartość poręczonych pożyczek to prawie 4 mln zł" - poinformował dyrektor Departamentu Strategii i Rozwoju UMŁ Robert Kolczyński.

Do tej pory kontakt z funduszem nawiązało już ponad 100 przedsiębiorców, którym uzyskane pieniądze pozwoliły zachować płynność finansową i utrzymać zatrudnienie. To firmy z różnych branż m.in. budowlanej, gastronomicznej, spożywczej, odzieżowej, poligraficznej, biotechnologicznej, a także przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, usługi doradztwa finansowego i prawnego, usługi edukacyjne, usługi w zakresie mechaniki samochodowej oraz usługi zdrowotne.

"Przekrój naszych klientów pokazuje jak bardzo ta pomoc jest dziś potrzebna. Zawirowania związane z pandemią dotykają praktycznie każdej dziedziny gospodarki. Dlatego tak ważne są działania, które pomogą przedsiębiorcom utrzymać miejsca pracy" - dodał Marek Cieślak, prezes odpowiadającego za obsługę ŁFPK Bionanoparku.

Jak zaznaczono, poręczenie jest najlepszą formą zabezpieczenia dla firm z krótką historią kredytową czy w przypadkach, kiedy w wyniku pandemii przedsiębiorca stracił zdolność kredytową lub bank żąda od niego gwarancji. Tego typu poręczenie ułatwia uzyskanie dodatkowego finansowania w postaci kredytu lub pożyczki. Kolczyński zapewnił, że gwarancja ŁFPK jest wiarygodna dla banków i instytucji pożyczkowych.

"Formalności ograniczyliśmy do minimum. Przedsiębiorca musi wypełnić tylko jeden prosty wniosek. Zostaje on rozpatrzony wspólnie z instytucjami udzielającymi pożyczek. Maksymalna kwota poręczenia to 500 tys. zł. Poręczenie może stanowić nie więcej niż 80 proc. pożyczki" - tłumaczył Cieślak.