Łódź: Łotewski Printful zainwestuje w pierwszy zakład w Polsce 7 mln zł

Łotewska firma Printful inc. otworzy w Łodzi centrum specjalizujące się w usługach z zakresu "cut&sew", czyli technice pozwalającej na produkcję i pełną personalizację nadruków na ubraniach – poinformowała w piątek Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

W nowy, pierwszy w Polsce zakład produkcyjny spółka ma zainwestować 7 mln zł. W pierwszym roku działalności zatrudnienie znajdzie w nim ok. 50 osób, a w kolejnych latach zwiększy się ono do ok. 170.

Jak zaznaczyła wspierająca inwestycję PAIH, wybór Łodzi przez Printful inc. na siedzibę pierwszego oddziału w Polsce nie jest przypadkowy. Miasto od wieków bowiem jest symbolem polskiego sektora odzieżowego, a edukacja z zakresu krawiectwa i dziewiarstwa jest w nim wciąż na bardzo wysokim poziomie.

"W ciągu ostatnich 10 lat Polska zwiększyła swój eksport odzieży o 104 proc., dlatego, aby nadążyć za rosnącym zapotrzebowaniem na usługi z zakresu +cut&sew+, wybraliśmy Polskę jako naszą kolejną lokalizację. Biorąc pod uwagę, że Łódź jest historycznie znana z dobrze rozwiniętego przemysłu tekstylnego i odzieżowego, nasza decyzja była oparta na dostępności pracowników i możliwościach rynkowych" - wyjaśnił cytowany w komunikacie współzałożyciel firmy Davis Siksnans.

Printful planuje rozpoczęcie działalności w Polsce pod koniec br. W ramach inwestycji ma powstać zakład o powierzchni 9 tys. m kw, specjalizujący się w produkcji i pełnej personalizacji nadruków na wszystkich produktach odzieżowych.

Inwestor z Łotwy skorzystał z oferty doradztwa Centrum Inwestycji PAIH. Polegała ona m.in. na analizie potencjału inwestycyjnego rynku odzieżowego w Polsce, wizytach lokalizacyjnych oraz wsparciu inwestora w wyszukaniu lokalnych partnerów.

"Cieszymy się, że Printful wybrał Polskę na lokalizację swojej kolejnej siedziby. Inwestycja firmy niewątpliwie sprzyjać będzie rozwojowi specjalizacji Łodzi jako ośrodka kreatywnego i oczywiście nawiązywać do najlepszych tradycji miasta jako polskiego centrum wzornictwa oraz projektowania odzieżowego" - zaznaczył dyrektor Centrum Inwestycji PAIH Marcin Fabianowicz.

Dodał, że stworzenie kolejnych miejsc pracy dla krawców i szwaczy to nowe możliwości dla specjalistów z regionu łódzkiego, którzy często podejmują pracę poza wyuczonym zawodem.

Printful prowadzi obecnie działalność w 10 zakładach - cztery z nich znajdują się w Europie: dwa na Łotwie, jeden w Hiszpanii i jeden w Wielkiej Brytanii. Centrum w Łodzi będzie piątym w Europie. Firma zatrudnia ponad 1600 pracowników. W ubiegłym roku jej przychody wzrosły o prawie 80 proc. przekraczając 200 mln dolarów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl