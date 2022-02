Łódź: ŁSSE: ok. 500 mln zł dla firm z Polski poszkodowanych przez brexit

Prawie 500 mln zł trafi za pośrednictwem Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (ŁSSE) do firm z całej Polski, które ucierpiały w wyniku brexitu. To program wsparcia przedsiębiorców i zachowania relacji gospodarczych z W.Brytanią - wskazał wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Wsparcie przedsiębiorców, którzy stracili na wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, to nowy program ŁSSE oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej - "Re_Open UK". Jak podkreślili w piątek jego autorzy, brexit osłabił bowiem polsko-brytyjskie relacje handlowe i niektóre branże (m.in. logistyczna, spożywcza, kosmetyczna czy meblarska) nadal notują straty w relacjach biznesowych z Wielką Brytanią.

Według przeprowadzonych przez ŁSSE badań, najważniejsze problemy i trudności wynikające z brexitu - w odczuciu 90 proc. badanych przedsiębiorców - związane są bezpośrednio z ich działalnością rynkową, skalą zamówień i spadkami przychodów. Polskie firmy przede wszystkim zwracały uwagę na zmniejszoną liczbę zamówień (spadek nawet o 40 proc.) oraz trudności związane m.in. z wydłużonymi kontrolami celnymi, postojami na granicach, zakłóceniami w imporcie i eksporcie, dodatkowymi opłatami i formalnościami, co bezpośrednio wpłynęło na spadek sprzedaży i przychodów.

MFiPR podpisało w piątek list intencyjny dotyczący zarządzania przez ŁSSE częścią środków z unijnej rezerwy związanej z brexitem, utworzonej na sfinansowanie negatywnych skutków związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z UE. Dzięki temu w ramach programu "Re_Open UK" wymierna pomoc ma trafić do firm z całej Polski.

"Będziemy realizować pomoc w skali ogólnopolskiej poprzez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną. To pierwsza sytuacja, w której ŁSSE będzie dystrybuować środki na rzecz przedsiębiorców w całej Polsce. Staje się centralną jednostką wdrażania środków europejskich. To bardzo poważne środki, bo mamy w puli ok. 115 mln euro, czyli prawie pół miliarda zł do rozdystrybuowania przez ŁSSE. Żadna Strefa w Polsce takich działań dotychczas nie podejmowała" - zaznaczył podczas piątkowej konferencji prasowej w Łodzi Waldemar Buda.

Zapewnił, że na realne wsparcie mogą liczyć wszyscy przedsiębiorcy, którzy stracili na wyjściu W. Brytanii z UE. "Kibicuję, żeby program się udał, bo to będzie program wsparcia przedsiębiorców i zachowania relacji gospodarczych z Wielką Brytanią, które przed brexitem były świetne. Chcemy je utrzymać, a być może wykorzystać sytuację, by nasze relacje gospodarcze poprawić" - dodał.

Wiceprezes ŁSSE Agnieszka Sygitowicz poinformowała, że w ramach "Re_Open UK" blisko 500 mln zł trafi do firm z całej Polski w ciągu dwóch lat w pięciu działaniach.

"Pierwsze to restart inwestycyjny, czyli możliwość zakupu maszyn, środków trwałych, zmiany modelu działalności, otworzenia nowej linii - wszystko, co jest potrzebne, żeby otworzyć się ponownie na UK lub zmienić profil swojego działania. Kolejna sprawa to nowy kierunek eksportu, polegający na dywersyfikacji działalności, poszukiwaniu i wsparciu eksporterów w wejściu na nowy rynek zbytu" - wyjaśniła.

Trzeci element programu dotyczy dostosowania przedsiębiorstw do nowych uwarunkowań wynikających z brexitu. Przedsiębiorcy mogą otrzymać w nim wsparcie w postaci szkoleń lub doradztwa. Z kolei w ramach propozycji "Brexit bez straty" w przypadku udokumentowania negatywnych skutków brexitu, firma może liczyć na rekompensatę wykazanych strat.

"Piąty temat związany jest z rybołówstwem. Przeznaczony jest pakiet środków finansowy dla firm, które zanotowały straty w związku z utrudnionym dostępem do łowisk brytyjskich" - dodał prezes ŁSSE Marek Michalik.

