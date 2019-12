Łódź: Magistrat podsumował 4 lata działania roweru publicznego

Prawie 6 milionów wypożyczeń w ciągu 4 lat – tak łódzki magistrat podsumował we wtorek działalność roweru publicznego w Łodzi. W przyszłym roku ma pojawić się nowy operator systemu, a także więcej rowerów i stacji.

"Łódzki Rower Publiczny cieszy się olbrzymią popularnością i bije rekordy wypożyczeń. System został uruchomiony 30 kwietnia 2016 r. Przez cztery sezony działalności rowery wypożyczono ponad 5,9 mln razy. Rekordowy był szczególnie rok 2018 r. z ponad 1,6 mln wypożyczeń, ale ten rok także zamykamy z ich imponującą liczbą - ponad 1,4 mln. Najpopularniejszą w tym roku stacją rowerową była ta u zbiegu ul. Piotrkowskiej i al. Piłsudskiego, która wyprzedziła przodującą w poprzednich trzech latach stację przy Manufakturze" - podkreślił Tomasz Andrzejewski z Zarządu Dróg i Transportu (ZDiT) w Łodzi na konferencji we wtorek.

Jak dodał, ogłoszony został przetarg na świadczenie usług systemu roweru publicznego w następnych latach. Zgodnie z wolą łodzian, ma on objąć kolejne osiedla, m.in. Chojny, Widzew. Teofilów. Będzie więcej stacji i rowerów - o ok. 500 nowych jednośladów, w tym m.in. rowery cargo i tandemy.

"W ciągu czterech lat do systemu roweru miejskiego zarejestrowało się ponad 81 tys. mieszkańców. Można przyjąć, że korzystał z niego co 9. łodzianin. Co ciekawe, na przestrzeni tych lat zmienił się sposób wypożyczania rowerów. W 2016 roku łodzianie robili to najczęściej za pomocą terminali i aplikacji mobilnej, obecnie najchętniej korzystają jedynie z aplikacji" - zaznaczyła Aleksandra Sokół ze ZDiT.

Według Sokół, mieszkańcy bardzo interesują się funkcjonowaniem systemu - do ZDiT docierały od nich liczne sygnały, dotyczące m.in. nowych lokalizacji stacji rowerowych. "Korzystamy z tych sugestii i mam nadzieję, że system, który uruchomimy w przyszłym roku będzie działał jeszcze lepiej i bił kolejne rekordy" - dodała.

Łódzki rower publiczny ruszył w maju 2016 r. ze 100 stacjami i tysiącem rowerów. W ramach budżetu obywatelskiego łodzianie zgłaszali pomysły na kolejne lokalizacje i w 2017 r. zamówiono kolejnych 47 stacji. Doszły też stacje sponsorskie; pod koniec działania systemu do dyspozycji mieszkańców było 156 stacji i 1574 rowery - w tym 10 cargo.

Do tej pory w łódzkim systemie były stosowane rowery trzeciej generacji, tzn. takie, które dokuje się w stacjach. Jak informuje ZDIT, istnieje możliwość, że w nowym systemie pojawią się jednoślady czwartej generacji, które do działania nie wymagają stacji.

Wybór będzie zależeć od wyłonionego w przetargu operatora, który powinien być znany na przełomie roku. Termin uruchomienia nowego systemu roweru miejskiego określono dość późno, bo na 30 kwietnia, co niektórzy użytkownicy przyjęli z niezadowoleniem.

"Wydłużyliśmy okres pomiędzy podpisaniem umowy i uruchomieniem roweru, aby zwiększyć dostępność dla potencjalnych wykonawców. Wielu z nich obawia się, że będą mieli zbyt mało czasu na przygotowanie systemu - a będzie on duży, bo z dwoma tysiącami rowerów" - wyjaśniła Aleksandra Sokół.