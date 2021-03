Łódź: Miasto dokończyło inwestycję rozpoczętą w 1880 roku

Nowe mieszkania, biura, lokale usługowe i pracownia twórcza znalazły się w zrewitalizowanej przez Łódź XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Tuwima. Dzięki inwestycji udało się zrealizować pierwotny projekt budynku pochodzący z1880 roku.

Jak poinformowały w czwartek władze miasta, do wyremontowanej i zmodernizowanej XIX-wiecznej kamienicy przy ul. Tuwima 52 w Łodzi wprowadzili się już najemcy i lokatorzy. Obecnie w budynku znajduje się sześć mieszkań, cztery lokale biurowe, trzy usługowe oraz pracownia twórcza.

Dyrektorka Zarządu Inwestycji Miejskich Agnieszka Kowalewska-Wójcik zwraca uwagę na historię budynku, która przez ok. 100 lat oczekiwała na dopełnienie.

"Kamienica powstała w 1880 roku, jednak od samego początku była to inwestycja niedokończona w stosunku do pierwotnego projektu, który zakładał nadbudowę parterowego budynku o jedną kondygnację. W 1922 roku dokonano tego tylko w połowie. Ostatecznie my dokończyliśmy tę inwestycję w ubiegłym roku, nadbudowując jedno pełne piętro oraz taras. Wraz z kamienicą zrewitalizowaliśmy podwórze, gdzie obok historycznych +kocich łbów+ pojawiła się nowa nawierzchnia. Zasadzone zostały nowe drzewa i zieleń pnąca, pojawiły się również ławki" - powiedziała Koawlewska-Wójcik.

Wartość prac wykonanych na terenie tej nieruchomości wyniosła 5,58 mln zł. W trakcie modernizacji do budynku wprowadzono instalację centralnego ogrzewania. Zniknęły też stare drewniane komórki oraz część budynku gospodarczego. Odnowiony budynek został przekazany Zarządowi Lokali Miejskich.

Wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik zaznaczył, że pochodząca z końca XIX w. kamienica to kolejny w tej okolicy obiekt, który został zrewitalizowany. Kilka numerów wcześniej, przy ulicy Tuwima 46, powstała najnowocześniejsza biblioteka w mieście, a pod numerami 33 i 35 kompleksowo odremontowano dwa budynki, nadając im nowe funkcje mieszkalno-użytkowe.