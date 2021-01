Łódź: Miasto zapowiada budowę 159 mieszkań z Widzewskim TBS

W tym roku w Łodzi ma przybyć 159 mieszkań wybudowanych przez Widzewskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego (WTBS), przy czym połowa tych lokali zasili zasoby komunalne, zaś reszta - w stanie do natychmiastowego zamieszkania - będzie dostępna na preferencyjnych warunkach.

"Budowa nowych mieszkań z Widzewskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego to już sprawdzona i dokonywana na jasnych zasadach forma zwiększania zasobów lokali komunalnych. Miasto przekazuje działkę, a blok projektuje i buduje WTBS, ale połowa mieszkań w każdym z budynków jest dla samorządu, pod wynajem komunalny, z zachowaniem naszych gminnych czynszów" - zaznaczyła prezydent Łodzi Hanna Zdanowska.

Na konferencji prasowej w piątek, która odbyła się na terenie budowy jednego z takich bloków przy ul. Wysokiej, prezydent podkreśliła, że mieszkania w dobrym standardzie, to obecnie jedna z największych potrzeb miasta. Dlatego magistrat sięga po nowe rozwiązania. Jednym z nich jest współpraca z inwestorami, dzięki której miasto ma zyskać nawet 500 mieszkań na wynajem. Drugim źródłem nowych zasobów jest także rewitalizacja obszarowa - dzięki niej w ubiegłym roku oddano prawie 150 mieszkań komunalnych w zrewitalizowanych kamienicach, zaś w 2021 r. powstanie 250 kolejnych lokali.

Do bloku przy ul. Wysokiej 30, gdzie zaawansowana jest budowa 49 mieszkań - w tym 24 dla gminy, pierwsze rodziny będą się mogły wprowadzić pod koniec tego roku. W tym roku WTBS będzie budować także przy ul. Nawrot (35 lokali, 17 komunalnych), Przędzalnianej (39 lokali, w tym 19 komunalnych) i Skierniewickiej (36 lokale, w tym 18 komunalnych). W sumie w 2021 r. w budowie będzie 159 mieszkań - z tego 78 komunalnych.

Jak zaznaczył prezes WTBS Radosław Stępień, lokale oddawane są w stanie do natychmiastowego zamieszkania.

"Mieszkania oddawane miastu pozostają w jego całkowitej dyspozycji, tzn. kieruje ono do nich lokatorów zgodnie ze swoimi potrzebami. W ten sposób powstaje zasób mieszkań komunalnych, natomiast sam magistrat nie musi kłopotać się zarządzaniem i utrzymywaniem tych zasobów - to pozostaje po stronie TBS" - dodał.

Stępień zaznaczył, że miasto finansuje projekt w wysokości ok. 50 proc. kosztów, ale zgodnie z najnowszymi zmianami ustawodawczymi, może uzyskać z tego dodatkowy zwrot w wysokości do 50 proc., a więc de facto jego udział w inwestycji wynosi ok. 25 proc.

WTBS to gminna spółka, która realizuje społeczny program budownictwa czynszowego w Łodzi. Wynajem mieszkania możliwy jest po wpłaceniu wkładu partycypacyjnego. Lokatorzy płacą czynsz tzw. umiarkowany - wyższy niż komunalny, jednak niższy niż rynkowy. W niektórych przypadkach możliwe jest wykupienie mieszkania na własność. Spółka ma w planach kolejne cztery inwestycje w różnych dzielnicach Łodzi.