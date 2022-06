Łódź: Miejski przewoźnik testuje elektryczny autobus przegubowy

Po Łodzi jeździ już 17 krótkich (12-metrowych) autobusów elektrycznych. Miejski przewoźnik przygotowuje się do wprowadzenia na łódzkie ulice także zeroemisyjnych autobusów przegubowych, dlatego do końca czerwca, w ramach testów, na linii 78 będzie kursował Solaris Urbino 18 Electric.

"Po wcześniejszym zakupie 17 elektrycznych autobusów 12-metrowych, teraz pora na autobusy większego kalibru. Jestem przekonany, że wkrótce pojazdy tak dużych gabarytów zasilą flotę Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. To część dostosowywania się do świata, który się zmienia. Przeobrażamy się jako miasto, aby być coraz bardziej ekologicznymi i aby zmniejszyć ilość zanieczyszczeń" - podkreślił wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik na konferencji prasowej we wtorek.

Do Łodzi przyjechał 18-metrowy, w pełni elektryczny, autobus Solaris Urbino 18 Electric, który będzie będzie testowany na linii 78 przez ponad dwa tygodnie.

Prezes MPK-Łódź Zbigniew Papierski zaznaczył, że miejski przewoźnik liczy na środki unijne na zakup autobusów, które w najbliższym czasie może otrzymać jeszcze w ramach bieżącej perspektywy. "Stąd testy, aby zobaczyć czym te pojazdy 18-metrowe się różnią, jak wygląda ich codzienna eksploatacja i na co zwrócić uwagę przygotowując postępowanie przetargowe" - wyjaśnił.

Elektryczne autobusy marki Volvo można w Łodzi spotkać na liniach 59 i 87. Według MPK, zostały one bardzo dobrze przyjęte przez łodzian.

Zakupy i testy to część większego planu wymiany floty autobusów MPK-Łódź. Do tej pory udało się wyłączyć z eksploatacji ostatnie pojazdy z wysoką podłogą. Wszystkie kursujące po mieście autobusy są już więc dostosowane do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.

Wymiana taboru wiąże się także z poprawą parametrów dotyczących ochrony środowiska. Wszystkie nowe pojazdy spełniają wyśrubowane normy emisji spalin, a oprócz zeroemisyjnych Volvo 7900 Electric niedawno na łódzkie ulice wyjechały także pierwsze w Łodzi autobusy mild hybrid.

