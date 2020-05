Łódź: Miejski przewoźnik wznawia kursowanie niektórych autobusów i tramwajów

W weekend Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi wznawia kursowanie niektórych linii tramwajowych i autobusowych, zawieszonych podczas epidemii. Ułatwi to pasażerom poruszanie się po mieście - mówi zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Maciej Sobieraj.

Zwrócił on uwagę, że rozluźnienia w gospodarce i powroty do pracy skutkują większą liczbą pasażerów. "Przy obecnych ograniczeniach liczby osób w pojazdach komunikacji miejskiej, stale zwiększamy częstotliwość, aby zapewnić odpowiednią liczbę miejsc - wskazał Sobieraj.

Jak wyjaśnił, pierwsze zmiany w rozkładach jazdy pojawią się 9 maja. Przywrócone zostanie sobotnie kursowanie linii tramwajowej nr 17 oraz autobusowych - 77 i 87AB. Według niego wznowienie kursowania "siedemnastki" zwiększy liczbę kursów na ul. Pabianickiej i zapewni więcej pojazdów kursujących do centrów handlowych - Ikei, Sukcesji i Manufaktury.

Podkreślił, że ze względu na prowadzony remont torowiska i zamiany linii na przystanku końcowym przy ul. Lumumby, tramwaje linii 17 w soboty będą kursować na trasie Chocianowice - IKEA - ul. Północna. Z kolei od poniedziałku do piątku trasa pozostaje bez zmian: Chocianowice - Ikea - ul. Pabianicka - al. Politechniki - ul. Żeromskiego - ul. Kopernika - ul. Gdańska - ul. Legionów - ul. Pomorska - ul. Pomorska/Lumumby.

Sobieraj przypomniał, że linia 17 nie kursuje w niedziele.

Dodał, że podczas prowadzonego remontu torowiska pomiędzy Pomorską a Telefoniczną, uruchomiony zostanie dodatkowy przystanek dla wysiadających na ul. Giewont przy pętli tramwajowej. Umożliwi to dojazd do końcowego przystanku pasażerom z okolic ul. Krokiew jadącym do centrum miasta.

Z kolei w niedzielę ponownie wznowi kursowanie linia 85AB do Arturówka i na osiedle Marysin, która została zawieszona w trakcie epidemii.

Od poniedziałku zwiększona zostanie częstotliwość na liniach autobusowych: 69AB, 70 i 76. Autobusy w godzinach szczytu będą kursować w dni robocze co 7,5 minuty. "Część kursów linii 69 kierowana będzie bez wjazdu w ul. Ossendowskiego. Tym samym przywrócone zostanie kursowanie linii 69B w dni robocze" - powiedział zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

Kursowanie w dni robocze wznowi również linia tramwajowa nr 7, która od poniedziałku jeździć ma na trasie Widzew Augustów - Piotrkowska Centrum. "Linia 7 nie kursuje w weekendy" - przypomniał Sobieraj.

Zwrócił uwagę, że w związku ze zmianami, nowe rozkłady jazdy pojawią się na liniach tramwajowych: 6, 15, 17 oraz autobusowych: 50AB, 65AB, 69AB, 70, 76, 72AB, 77, 82AB, 83, 85AB, 87AB, N2 i Z12.