Łódź: Mieszkańcy z architektami zaplanują zmiany na placu przez Teatrem Wielkim

Miasto Łódź wybrało pracownię architektoniczną, która ma przygotować projekt placu przed Teatrem Wielkim. Koncepcja przebudowy powstanie po konsultacjach i we współpracy z mieszkańcami, a prace budowlane wystartują w 2023 r.

Płyta pl. Dąbrowskiego przed Teatrem Wielkim w Łodzi pierwszy raz została gruntownie przebudowana w 2009 r., jednak efekty tych prac mocno rozminęły się z oczekiwaniami łodzian. Po wycięciu drzew i usunięciu zieleni prestiżowe miejsce przed operą to klasyczny przykład betonozy, a zbudowana tam fontanna, której wykonanie odbiegało od projektu autora, stała się przedmiotem niewybrednych żartów, bo budzi dwuznaczne skojarzenia.

Łodzianie od dawna domagali się zmian, dlatego miasto w drodze konkursu wybrało pracownie, które mają zmienić to miejsce.

"Najlepszą koncepcję przygotowało konsorcjum firm mamArchitekci i A2P2. To dobrze przemyślana propozycja obejmująca każdy aspekt użytkowania placu" - poinformował dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu w łódzkim magistracie Maciej Riemer.

Architekci zaproponowali wprowadzenie na plac dużej ilości zieleni, w tym kilku rzędów drzew. Chcą także zmienić kształt fontanny - częściowo przebudować istniejącą albo zmienić ją całkowicie tak, aby stała się sadzawką. W ich koncepcji kioski kwiaciarek zostałyby przeniesione do nowych pawilonów, które znalazłyby się na głównej płycie placu. Przejście dla pieszych połączyłoby bezpośrednio centralną część placu z ul. Knychalskiego. Znalazłoby się miejsce do parkowania oraz przestrzeń dla grupy, która dzisiaj silnie kojarzy się z tym miejscem, czyli rolkarzy i deskorolkowców.

"Nasza propozycja to szkic, który pokazuje kierunek, w którym chcemy podążać. Ta koncepcja to zaproszenie do dyskusji i wstęp do rozmów. Nie przesądzamy tutaj jakichkolwiek rozwiązań. To będzie projekt społeczny, który powstanie we współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i z fachowcami z branży" - zaznaczył Łukasz Pancewicz z A2P2.

Właśnie zaangażowanie łodzian w przygotowanie projektu było jednym z kryteriów ocenianych przy wyborze zwycięskiej oferty w konkursie. Po wakacjach odbędą się konsultacje z mieszkańcami, do końca roku powinien powstać projekt przebudowy placu, a w przyszłym roku rozpoczną się prace, które potrwają kilkanaście miesięcy.

Pracownie mamArchitekci i A2P2, które wygrały konkurs na projekt pl. Dąbrowskiego, mają już doświadczenie w zielonych inwestycjach w Łodzi. MamArchitekci w ramach programu rewitalizacji byli odpowiedzialni za przygotowanie projektu przebudowy pl. Wolności z dużym udziałem zieleni w jego południowej części. Z kolei A2P2, wspólnie ze Społecznie Zaangażowanymi, przygotowali dla Starego Polesia modelowe rozwiązania do projektowania zielonych ulic. Razem z mieszkańcami wypracowali koncepcje przebudowy odcinków ul. Próchnika i ul. Lipowej i ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich.

