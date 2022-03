Łódź może pozyskać 230 mln zł na nową linię tramwajową na Chojnach

Łódź ma szansę na nową linię tramwajową doprowadzoną do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. O możliwości pozyskania na nią 230 mln zł z UE poinformowali we wtorek wicepremier, minister kultury Piotr Gliński i wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

"Nowa, dwukilometrowa linia tramwajowa do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki ze starej pętli Kurczaki, a także modernizacja linii, która prowadzi do pętli to dawno oczekiwane rozwiązanie infrastrukturalne, które poszerzy możliwości korzystania z dobrej komunikacji miejskiej dla łodzian. To też rozwiązanie dla mieszkańców podłódzkiego Rzgowa i Tuszyna, bo przy nowej pętli obok Instytutu będzie także parking park & ride" - podkreślił wicepremier Piotr Gliński na briefingu zorganizowanym w Łodzi.

Jak dodał, na realizację projektu przewidziano łącznie 230 mln zł, z czego 130 mln zł ma być przeznaczone na wykonanie linii, a 100 mln zł na zakup nowego taboru.

O możliwości przyznania na projekt pieniędzy unijnych z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) mówił wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. Przypomniał, że gdy pierwszy raz przedstawiono te plany w październiku ubiegłego roku, zostały one ocenione przez lokalne władze jako nierealistyczne i bardzo kosztowne - wskazywano na problemy z taborem, ze starą linią tramwajową na ul. Rzgowskiej i źle zmodernizowaną pętlą przy ul. Kurczaki.

"Wszystkie te oczekiwania, które miasto przedstawiło w czasie negocjacji, zostały dołożone do projektu. A więc oprócz planowanych pierwotnie 75 mln zł dokładamy jeszcze pieniądze na wszystkie wymienione inwestycje oraz dodatkowe 100 mln zł na zakup kilkunastu składów tramwajowych do obsługi nowej linii. Ten projekt jest pewny z punktu widzenia możliwości jego finansowania. Jest tylko kwestia jego zaprojektowania, przygotowania dokumentacji i ruszenia z procedurą przetargową" - zaznaczył Buda.

Zdaniem burmistrza podłódzkiego Rzgowa Mateusza Kamińskiego budowa nowej linii będzie mieć nie tylko duże znaczenie dla mieszkańców Łodzi, ale również poprawi komunikację w całej południowej części aglomeracji.

"Wybudowanie na granicy Łodzi pętli tramwajowej, autobusowej i parkingu umożliwi skomunikowanie z Łodzią mieszkańców Rzgowa, Starowej Góry czy Tuszyna. Oszczędzimy też powietrze, bo na tej trasie jeździ bardzo dużo autobusów - przystanki są przeciążone tak, że trudno nawet uzyskać pozwolenie na zatrzymywanie się na nich" - dodał.

Zgodnie z przedstawionym we wtorek projektem, w ramach przedsięwzięcia "Tramwaj do Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi" planowane jest wybudowanie ok. 2 km linii tramwajowej od pętli Chojny Kurczaki do ICZMP, modernizacja już istniejącej linii w ciągu ul. Rzgowskiej wraz z rozbudową pętli Chojny Kurczaki oraz zakup taboru tramwajowego.

Wartość projektu szacowana jest na 230 mln zł, z czego 130 mln zł wyniesie budowa i przebudowa infrastruktury, a 100 mln zł będzie kosztować zakup nowego taboru.

"Tę kwotę mamy zablokowaną i liczę, że procedury pójdą jak najszybciej. Jesteśmy w kontakcie z Miastem Łódź, które także jest zaangażowane i chce jak najszybciej przystąpić do prac projektowych" - podkreślił Buda.

