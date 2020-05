Łódź: MPK dowiezie osoby z niepełnosprawnościami do parku, restauracji, na zakupy

Mieszkańcy Łodzi poruszający się na wózkach inwalidzkich mogą skorzystać z usług Zakładu Przewozu Osób Niepełnosprawnych MPK-Łódź, który dowiezie je do parku, galerii handlowej czy restauracji. Wcześniej ze specjalistycznych pojazdów korzystali głównie uczniowie dojeżdżający do szkół.

"Zachęcamy wszystkie osoby z ograniczeniami ruchowymi do korzystania z naszych usług, wychodzenia do ludzi, korzystania z życia, powracania do normalności, słowem: wychodzenia z czerech ścian. Mamy możliwości, które pozwolą nam dowieźć osoby na wózkach inwalidzkich w dowolne miejsce w Łodzi, oczywiście zachowując wszystkie zalecenia sanitarne" - powiedział na poniedziałkowej konferencji prasowej prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Łodzi Zbigniew Papierski.

Wyjaśnił, że wcześniej z usług należącego do spółki zakładu korzystali głównie uczniowie z niepełnosprawnościami oraz uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej domów samopomocowych, a niewielki procent stanowiły osoby aktywne zawodowo. Wynikało to z priorytetu, jaki w przewozach nadano uczniom dojeżdżającym do szkół.

"Jednak, gdy szkoły nadal pozostają zamknięte, dorosłe osoby z ograniczeniami ruchowymi mogą korzystać z usług ZPON w pełnym zakresie. Zwłaszcza że stawki za przewóz specjalistycznymi pojazdami i pomoc opiekunów nie są wysokie. Jednorazowy przejazd na terenie Łodzi kosztuje 12 zł. Natomiast w przypadku wykupionego abonamentu koszt przejazdu to 8 zł" - dodał szef miejskiego przewoźnika.

Przewozy specjalne na rzecz łodzian z niepełnosprawnościami realizowane są przez siedem dni w tygodniu w godz. 6-22. Usługi są realizowane są "od drzwi - do drzwi", co oznacza pełną opiekę wykwalifikowanych pracowników pomagających w sprawnym i bezpiecznym przemieszczaniu się z miejsca zamieszkania do pojazdu, w czasie podróży i z pojazdu do miejsca docelowego.

Przewoźnik dysponuje 21 specjalistycznymi samochodami w pełni przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Zamówienia na przewozy przyjmowane są pod numerem tel. 42 672 14 15.