Łódź: Nowe perony i przejście podziemne na stacji Łódź Żabieniec

Zbliża się do końca przebudowa stacji Łódź Żabieniec. Podróżujący do Łowicza, Sieradza czy Zgierza mogą już korzystać z dwóch nowych peronów oraz odnowionego przejścia podziemnego. W czerwcu gotowe mają być windy ułatwiające dostęp do pociągów osobom z niepełnosprawnościami.

Gruntowna modernizacja stacji Łódź Żabieniec prowadzona jest w ramach realizowanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe inwestycji na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz.

Na stacji można korzystać już z dwóch wyższych peronów, które zapewniają wygodniejsze wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Jak poinformowały w środę PKP PLK, zakończyła się też przebudowa torów oraz zasadnicze prace w przejściu podziemnym na nowe perony. Dojście wyposażono w ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących oraz antypoślizgową posadzkę. W czerwcu na stacji pojawią się windy, umożliwiające wygodny dostęp do pociągów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się.

Z kolei sprawne przejazdy pociągów przez stację zapewniła przebudowa torów i sieci trakcyjnej wraz z nowoczesnymi urządzeniami sterowania ruchem.

Na remontowanym odcinku Łódź Kaliska - Zgierz modernizowana jest też stacja Zgierz. Gotowy jest już tam wyższy peron nr 3, a kolejne są w budowie. Powstaje również nowe przejście podziemne.

Między Łodzią Kaliską a Zgierzem ułożono już dwa nowe tory na odcinku Łódź Kaliska - Łódź Żabieniec oraz tor na odcinku Łódź Żabieniec - Zgierz. Drugi tor między Żabieńcem i Zgierzem ma być oddany w połowie roku. W sumie ramach inwestycji powstanie pięć peronów, 25 km torów, 48 rozjazdów, trzy mosty i trzy wiadukty.

Po modernizacji pociągi pasażerskie na odcinku Łódź Kaliska - Zgierz przyspieszą ze 100 km/h do 120 km/h, a towarowe z 60 km/h do 100 km/h.

Wszystkie prace na tym odcinku mają zakończyć do końca 2021 roku. Wartość inwestycji to prawie 220 mln zł netto.

