Łódź: Od piątku z lotniska im. Reymonta można latać do Włoch

Na lotnisku im. Reymonta w Łodzi przywitano w piątek salutem wodnym pierwszy samolot z włoskiego miasta Forli i nową linię lotniczą Lumiwings. Z Łodzi do Włoch będzie można latać dwa razy w tygodniu. To pierwsze połączenie Lumiwings w Polsce.

Regularne połączenia z Łodzi do Włoch będą dostępne dwa razy w tygodniu. W piątki samolot będzie pokonywał trasę Łódź-Forli-Palermo, a we wtorki Łódź-Forli-Trapani.

"Połączenie do Forli i na Sycylię to rezultat naszych starań i negocjacji prowadzonych w czasie lockdownu. Cieszymy się, że nowy przewoźnik na polskim rynku, jakim jest Lumiwings, wybrał Łódź jako miejsce swojego debiutu. Loty do Włoch są pierwszym z efektów rozmów online prowadzonych w tamtym trudnym czasie. Pierwszy i nie ostatni, bo na kolejną inaugurację i kolejną salwę wodną zaprosimy media już za niespełna trzy tygodnie" - zapowiedziała na konferencji prasowej w piątek prezes Portu Lotniczego Łódź Anna Midera.

Zdaniem przedstawiciela linii Lumiwings na Polskę Radosława Grabskiego połączenie jest krokiem w kierunku powrotu do normalnego podróżowania.

"Wybraliśmy lotnisko w Łodzi ze względu na bardzo dogodne położenie w centrum Polski, ogromny potencjał i możliwość rozwoju w tym rejonie. Wiążemy nadzieje z Łodzią i planujemy poszerzenie siatki połączeń w zależności od tego, jak nam pozwolą warunki" - zaznaczył.

Podczas konferencji na łódzkim lotnisku przypomniano, że od lipca we Włoszech zmieniły się przepisy covidowe i nie trzeba już nosić na zewnątrz maseczek. Do Italii można wjeżdżać z paszportem covidowym. Testów nie muszą robić ozdrowieńcy i dzieci do 6 roku życia. Osoby, które nie spełniają tych warunków, powinny wykonać test PCR lub antygenowy 48 godzin przed przekroczeniem granicy.

Samoloty do Forli koło Bolonii będą wylatywać z Łodzi we wtorki o godz. o 16:05, a w piątki o godz. 15:05. Podróż trwa ok. 2 godzin.

We wtorki, po krótkim postoju w Forli, podczas którego wysiądą pasażerowie, za swój cel podróży obierający północne Włochy, samolot poleci dalej do Trapani na Sycylii. Powroty z Trapani zaplanowane są na piątki, dlatego będzie można sobie zorganizować wypad na Sycylię na 3 dni lub 10 dni.

Natomiast w piątki samolot lecący z Łodzi po 40 minutach postoju w Forli poleci bezpośrednio do Palermo. Powrót z Palermo do Łodzi będzie odbywać się we wtorki.

