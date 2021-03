Łódź: Od poniedziałku działa Karta Łodzianina uprawniająca do zniżek i bonusów

Od poniedziałku osoby rozliczające w Łodzi podatki mogą korzystać z Karty Łodzianina. Uprawnia ona do ponad 100 rabatów i bonusów, m.in. zniżek w miejskich teatrach, basenach, zoo, instytucjach kultury oraz przy zakupie miesięcznych biletów komunikacji miejskiej.

"To dla mnie ogromna radość i duma, że każdy łodzianin może korzystać z rabatów i ofert od ponad 100 partnerów, którzy już dołączyli do Karty Łodzianina. To jest nasz wspólny projekt, budujący tożsamość miasta, forma podziękowań dla łodzian za to, że mieszkają i pracują w Łodzi, tutaj spędzają wolny czas, wychowują kolejne pokolenia" - podkreśliła prezydent miasta Hanna Zdanowska.

Posiadacze karty od poniedziałku mogą korzystać nawet z 20-procentowych rabatów, m.in. w miejskich teatrach, na lodowiskach, basenach miejskich, Aquaparku Fala, Centrum nauki i Techniki EC 1 oraz Ogrodzie Zoologicznym. Do projektu dołączyli także łódzcy restauratorzy i prywatne przedsiębiorstwa: kina, sklepy, firmy usługowe, korporacje taksówkarskie, obiekty sportowe i rekreacyjne oraz placówki medyczne.

Od 1 maja karta będzie uprawniała również do zniżki przy zakupie biletu okresowego na przejazdy komunikacją miejską. Najpopularniejszy imienny bilet miesięczny na wszystkie linie będzie można nabyć z kartą za 96 zł, przy normalnej cenie 116 zł, a ulgowy za 48 zł, zamiast 58 zł.

Wyrobienie Karty Łodzianina kosztuje symboliczną złotówkę. Po wypełnieniu specjalnego formularza otrzymują ją osoby, które rozliczają PIT w Łodzi, także emeryci i renciści oraz studenci łódzkich uczelni i zarejestrowani jako bezrobotni w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łodzi, pełnoletni uczniowie szkół średnich, opiekunowie osób z niepełnosprawnościami.

Dokument można wyrobić przez internet na stronie kartalodzianina.pl oraz w 10 bibliotekach miejskich, dwóch punktach obsługi mieszkańców zlokalizowanych przy ul. Piotrkowskiej oraz w Centrum Handlowym Manufaktura. Oprócz plastikowej karty dostępna jest także aplikacja mobilna.