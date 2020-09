Łódź: Od środy spotkania z mieszkańcami ws. nowej strategii miasta

Od środy 16 września władze Łodzi rozpoczynają cykl spotkań z mieszkańcami ws. proponowanych założeń do nowej strategii miasta. Pierwsze z nich zaplanowane jest na osiedlu Retkinia. Cykl spotkań zakończyć się ma pod koniec listopada.

O założeniach nowej strategii Łodzi mówili wcześniej prezydent miasta Hanna Zdanowska i wiceprezydent Wojciech Rosicki. Już wtedy zapowiedzieli, że będą one konsultowane z łodzianami w formie otwartych spotkań i warsztatów.

Jak poinformowały w piątek PAP służby prasowe łódzkiego magistratu do pierwszego spotkania z mieszkańcami ma dojść w środę 16 września na osiedlu Retkina na patio Pałacu Młodzieży przy al. Wyszyńskiego. Służby podkreślają, że w pierwszej fazie tych spotkań, których zaplanowano 17, najistotniejszą informacją będzie to, czy łodzianie akceptują propozycję miasta.

"W kolejnym etapie - jeśli wizja +Łodzi Jutra+ będzie zaakceptowana przez mieszkańców, przystąpimy do prac nad tym, w jaki sposób mieszkańcy chcą się włączyć we współtworzenie miasta, w jakich dziedzinach i w jakich aktywnościach Łódź powinna się rozwijać przez najbliższe lata, w taki sposób, by odpowiadała na oczekiwania wszystkich mieszkańców, ale też grup spoza Łodzi - przedsiębiorców tu inwestujących, czy turystów" - informuje Agnieszka Rutkowska z biuro rzecznika prezydenta miasta Łodzi.

Dodaje, że na spotkania przygotowane są warsztaty, podczas których zachęcać się będzie mieszkańców do składania swoich propozycji i pomysłów.

"Liczymy na aktywność łodzian, bo mamy już wiele takich przykładów, kiedy to mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce. Np. można zrobić imprezę na ulicy Piotrkowskiej, a pomaga w +papirologii+ manager ulicy Piotrkowskiej. Teraz podczas panelu obywatelskiego mieszkańcy zaproponowali tworzenie ogrodów sąsiedzkich - my wskażemy teren, a mieszkańcy chcą zorganizować sobie zieleń. Przestrzeń ma być miejscem wspólnego spędzania czasu" - mówi Agata Burlińska z biura ds. partycypacji społecznej Urzędu Miasta Łodzi.

Spotkania rozpoczną się w środę 16 września a zakończą 24 listopada. Odbywać się mają m.in. w parkach, na skwerach, jeśli pogoda pozwoli. W razie niesprzyjającej aury będą przeniesione do bibliotek, czy domów kultury.

O założeniach nowej strategii Łodzi mówiły wcześniej władze miasta. Jak przekonywały, teraz Łódź ma być współtworzona przez mieszkańców. Stworzony zostanie system grantów i konkursów na wzór dofinansowania dla projektów unijnych. Warunkiem realizacji projektów będzie wkład własny mieszkańców, np. w postaci własnego czasu. Uproszczony zostanie proces podejmowania decyzji o inwestycjach. Przygotowana zostanie szybka ścieżka skracająca drogę od idei do realizacji pomysłów mieszkańców. Utworzone zostanie Miejskie Centrum Aktywności, w którym pracownicy podpowiedzą mieszkańcom, jak najprościej i najszybciej zrealizować ich pomysły przy współpracy miasta.

Z założeń nowej strategii wynika m.in., że podniesiony ma być poziomu edukacji, dostosowanie jej do wymogów rynku i gospodarki, Łódź chce utrzymać pozycję lidera rewitalizacji w Polsce, wspierać łódzkich przedsiębiorców i tworzyć silną, lokalną gospodarkę, kontynuować wsparcia dla branż i przedsięwzięć kreatywnych, stworzyć hub logistyczny dla Europy Środkowej, czy zrealizować projekt Muzeum Cywilizacji.