Łódź: Około 300 tys. zł z UE na wymianę pieców w 100 miejskich budynkach

Blisko 300 tys. zł z unijnego programu European City Facility pozyskał magistrat na przygotowanie inwestycji wymiany nieekologicznych źródeł ciepła w 100 komunalnych budynkach w historycznym centrum Łodzi.

"Mamy dodatkowe środki na przeciwdziałanie skutkom zmian klimatu, na zwalczanie smogu w Łodzi. W ramach dofinansowania unijnego z programu European City Facility (EUCF) miasto Łódź uzyskało 100 proc. dotacji w kwocie blisko 300 tys. zł na sprawdzenie techniczne, wybór technologii i przygotowanie inwestycji wymiany instalacji grzewczych w 100 budynkach w centrum Łodzi" - poinformował PAP dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi Maciej Riemer.

Projekt zakłada redukcję emisji w 100 budynkach komunalnych w historycznym centrum Łodzi poprzez ich renowację, kompleksową termomodernizację, wymianę nieekologicznych źródeł ciepła oraz podłączenie do sieci ciepłowniczej. Jak zapowiedziały władze Łodzi, w ramach programu przeprowadzona zostanie inwentaryzacja stanu technicznego budynków, audyty energetyczne, analiza możliwych do wykorzystania technologii oraz analizy finansowe.

Grant w wysokości 60 tys. euro zostanie przekazany w dwóch transzach: 70 proc. w ciągu miesiąca od podpisania umowy oraz 30 proc. w ciągu miesiąca od złożenia i zaakceptowania koncepcji inwestycyjnej, na której opracowanie magistrat ma 12 miesięcy.

"To środki, o które aplikowaliśmy bezpośrednio do Komisji Europejskiej, bez udziału agend polskich, ponieważ rząd polski nie może osiągnąć porozumienia z KE co do Planu Odbudowy i kolejne transze środków europejskich nie są uruchamiane. Dlatego staramy się skorzystać ze źródeł, które pozwalają na bezpośrednie aplikowanie do organów UE i odnieśliśmy na tym polu pierwszy sukces" - zaznaczył Riemer.

European City Facility (EUCF) to inicjatywa wspierająca samorządy lokalne w opracowaniu koncepcji inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji działań określonych w lokalnych planach działań na rzecz klimatu i energii; jej nadrzędnym celem jest mobilizacja inwestycji w obszarze zrównoważonej energii w europejskich miastach i gminach.

