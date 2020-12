Łódź: Oszczędności miasta na zakupie energii w 2021 r. mniejsze niż w bieżącym

W przyszłym roku oszczędności miasta na zakupie energii będą znacznie mniejsze niż w bieżącym z powodu wprowadzenia przez rząd tzw. opłaty mocowej - zamiast 6,6 mln zł wyniosą ok. 1,7 mln zł - przekazała w środę wiceprezydent Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

W środę władze Łodzi poinformowały o rozstrzygnięciu przetargu na zakup energii dla miasta oraz partnerów z Łódzkiej Grupy Zakupowej; w 2021 r. dostawcą prądu będzie - podobnie jak do tej pory - firma PGE SA, która w przetargu zaoferowała korzystniejszą cenę, czyli 271 zł netto za 1 MWh.

"Łódzki samorząd zaoszczędziłby w przyszłym roku na zużyciu energii prawie 7 mln zł, ponieważ łączny koszt brutto umowy na 2021 rok to ponad 31 mln zł - dla porównania w roku bieżącym umowa dla łódzkiego samorządu opiewa na ponad 38 mln zł. Takich oszczędności jednak nie będzie, ponieważ rząd funduje odbiorcom energii dodatkowy podatek tzw. opłatę mocową, którą trzeba będzie płacić bez względu na ilość zużytej energii" - podkreśliła Moskwa-Wodnicka.

Jak dodała, obecnie nie wiadomo jeszcze, ile miasto będzie musiało płacić z tytułu opłaty mocowej, ponieważ nadal nie ma rozporządzeń do ustawy, która ją wprowadziła. Z szacunków magistratu, przygotowanych na podstawie informacji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, wynika, że będzie to kwota prawie 5 mln zł. Opłata mocowa "skonsumuje" więc większą część oszczędności uzyskanych w wyniku przetargu - zamiast 6,6 mln zł wyniosą one ponad 1,7 mln zł w porównaniu do rachunków za rok 2020.

"W obecnej sytuacji finansowej, gdy w dobie pandemii zmalały dochody samorządu, tracimy na daniny dla rządu 5 mln zł. Na co ta opłata mocowa ma być przeznaczona i czemu ma służyć - nie wiem" - zaznaczyła wiceprezydent.

Zakupy energii w ramach Łódzkiej Grupy Zakupowej odbywają się od 2015 r. W przyszłym roku tworzyć ją będzie 405 podmiotów, m.in: miasto Łódź oraz 6 partnerów z Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, łódzkie szkoły, przedszkola i placówki edukacyjne, instytucje kultury, placówki służby zdrowia - szpitale, przychodnie, 11 miejskich spółek, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Straż Miejska, domy pomocy społecznej, domy dziecka, Łódzki Zakład Usług Komunalnych, Łódzki Ośrodek Geodezji, Zarząd Zieleni Miejskiej, Zarząd Dróg i Transportu, ochotnicze straże pożarne z Prawęcic i Aleksandrowa Łódzkiego, 15 jednostek i podmiotów z województwa łódzkiego. Do grupy dołączyły gmina Aleksandrów Łódzki oraz Politechnika Łódzka, natomiast gmina Parzęczew zrezygnowała ze wspólnego zakupu prądu.

Umowa z PGE Obrót SA będzie obowiązywać od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r.

Opłata mocowa wynika z przyjętej w 2017 roku ustawy o rynku mocy, która tworzy mechanizm wynagradzania wytwórców energii za utrzymywanie dyspozycyjności. Można ją nazwać opłatą za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego. Jej wysokość oblicza prezes Urzędu Regulacji Energetyki, bazując na przepisach ustawy o rynku mocy oraz rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska.