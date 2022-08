Łódź: Pasaż Schillera zostanie zmodernizowany za ponad 18 mln zł

Jeszcze w sierpniu ma rozpocząć się modernizacja Pasażu Schillera w Łodzi - poinformował łódzki magistrat. Inwestycja, dzięki której pasaż ma stać się miejscem zielonym i bezpiecznym, ma kosztować ponad 18,8 mln zł.

"Dokumenty dotyczące przetargu na modernizację Pasażu Schillera wróciły do nas z pozytywną opinią Urzędu Zamówień Publicznych, a to znak, że zamykamy formalności i podpisujemy umowę. Wykonawcą inwestycji została firma Jagez, a wartość kontraktu to ponad 18,8 mln zł - przekazała we wtorek dyrektorka Zarządu inwestycji Miejskich w łódzkim magistracie Agnieszka Kowalewska-Wójcik.

Zgodnie z planami jeszcze w sierpniu w pasażu maja pojawić się ekipy budowlane. Wykonawca przygotuje najpierw plac budowy i rozpocznie niezbędne rozbiórki, po których przystąpi do prac ziemnych.

"Nawierzchnia i sieci podziemne zostaną całkowicie wymienione. Nie zabraknie nowych elementów małej architektury - postawimy ławki, kosze na śmieci, stojaki i zamontujemy nowe oświetlenie. Co najważniejsze, pasaż się zazieleni. Posadzimy na nim ponad 50 drzew, pojawią się też krzewy ozdobne i kwiaty" - podkreśliła Olga Kassyańska z Zarządu Inwestycji Miejskich.

Główną oś pasażu stworzą nasadzenia roślin kwitnących na biało w okresie letnim. Natomiast jesienią liście niektórych roślin, głównie zimozielonych, zabarwią się na kolor brunatnoczerwony. W pasażu pojawią się nowe zieleńce; w planach jest posadzenie takich gatunków jak cebulica syberyjska, śnieżyczka przebiśnieg, zawilec mieszańcowy, ciemiernik orientalny, barwinek pospolity, jeżówka purpurowa czy rozplenica japońska.

W ramach inwestycji zadbano także o bezpieczeństwo w pasażu - zamontowane zostaną kamery podłączone do systemu monitoringu miejskiego.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl