Łódź: Pierwsza ładowarka dla elektrycznych autobusów MPK stanie na Janowie

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Łódź rozpoczęło montaż szybkich ładowarek, które będą służyć do uzupełniania baterii autobusów elektrycznych podczas postoju na pętlach. Pierwsza ładowarka będzie działać na Janowie - w sumie będzie ich sześć.

W czwartek rzecznik MPK - Łódź Piotr Wasiak przypomniał, że na początku roku flota miejskiego przewoźnika powiększyła się o pierwsze elektryczne autobusy Volvo 7900 Elektric. Pojazdy wyjechały na łódzkie ulice w połowie marca. Autobusy ładowane są na zajezdni Limanowskiego, gdzie pod specjalnie wybudowaną dla nich wiatą znajdują się stacje tzw. wolnego ładowania.

"Aby jednak w pełni można było wykorzystać możliwości pojazdów w ramach projektu zaplanowano również montaż szybkich ładowarek na sześciu łódzkich pętlach: Mikulskiego, Cmentarz Szczecińska, Janów, Retkinia, Dworzec Łódź Fabryczna, Retkinia Kusocińskiego" - przekazał rzecznik.

Autobusy będą ładowane przy wykorzystaniu tzw. odwróconego pantografu. Budowa ładowarek wymagała szeregu uzgodnień i pozwoleń związanych z przebudową i budową infrastruktury. Do tej pory trwały roboty związane z sieciami elektroenergetycznymi i teletechnicznymi, usuwaniem kolizji oraz budową zatok, miejsc postojowych i fundamentów pod maszty, ładowarki.

Pierwsza szybka ładowarka pojawi się na Janowie. Jej montaż właśnie się rozpoczął. Zamontowany został wysięgnik pantografu, następnie dołączy do niego ładowarka i rozpoczną się testy. MPK oczekuje jeszcze na zbudowanie złączy kablowych przez gestora sieci elektroenergetycznej do większości ładowarek, co będzie umożliwiało uruchamianie kolejnych ładowarek na krańcówkach.

Docelowo autobusy elektryczne mają kursować na liniach 80, 83 i 86. Będą ładowane do pełna podczas nocnego postoju w zajezdni. Natomiast gdy wyjadą na trasę, baterie będą systematycznie uzupełniane podczas przerw na pętlach, tak aby bez konieczności zjazdu do zajezdni mogły realizować kolejne kursy.

