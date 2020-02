Łódź: Podpisano umowę na odtworzenie linii tramwajowej do Zgierza

Władze Zgierza podpisały w poniedziałek umowę z wykonawcą, który zmodernizuje infrastrukturę tramwajową od Helenówka w Łodzi do osiedla Kurak w Zgierzu. Dzięki inwestycji za 21,5 mln zł latem przyszłego roku ma zostać przywrócona linia nr 45.

"To wielka chwila dla naszego miasta związana z przywróceniem połączenia tramwajowego między Zgierzem i Łodzią. Coś, co do niedawna wydawało się niemożliwe, udaje się dziś zrealizować. Dzięki dwukrotnemu zwiększeniu dofinansowania z 9 do 18 mln zł przez marszałka województwa łódzkiego możemy podpisać kontakt z wykonawcą i mówić o rozpoczęciu realizacji przywracania tramwaju linii nr 45" - podkreślił podczas poniedziałkowej uroczystości prezydent Zgierza Przemysław Staniszewski.

Tramwaje na trasie Łódź - Zgierz nie jeżdżą od dwóch lat, kiedy zawieszono kursowanie linii 45 ze względu na zły stan torów i sieci trakcyjnej. Powstałe ponad 100 lat temu torowisko nigdy nie było bowiem kompleksowo remontowane, a wykonywano na nim jedynie bieżące naprawy. Tramwaje zastąpiły autobusy, które kursują po wąskiej, ruchliwej drodze i często stoją w korkach. Dlatego - jak zwracano uwagę - tak ważne dla mieszkańców Zgierza jest przywrócenie tramwajowego połączenia z Łodzią.

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber przypomniał, że ta inwestycja jeszcze niedawno była skazywana na porażkę. "Rok temu powiedziano mi, że ani Pabianice, ani Zgierz nie mają szans, żeby przywrócić im linie tramwajowe. Uznaliśmy wówczas, że zrobimy wszystko, żeby to się udało. Dzięki znakomitej współpracy z rządem i determinacji prezydenta Zgierza mamy dziś duży sukces" - zaznaczył.

"Ta inwestycja to przykład tego, że jeśli obiecaliśmy starania i mówiliśmy, że zrobimy wszystko, żeby się udało, to właśnie mamy tego efekt" - powiedział obecny na podpisaniu kontraktu wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda.

Blisko 2 km torowiska od zajezdni tramwajowej Helenówek w Łodzi do osiedla Kurak w Zgierzu kompleksowo zmodernizuje zwycięzca przetargu, którym zostało konsorcjum firm PDB Kemy - MPK-Łódź. Według podpisanej umowy do połowy przyszłego roku linia zyska nowe tory oraz sieć trakcyjną, a także przystanki.

"Pierwszym etapem są prace projektowe, a roboty budowlane powinny rozpocząć się we wrześniu. Myślę, że tramwaj zmodernizowaną linią pojedzie w wakacje przyszłego roku" - zapewnił prezes MPK-Łódź Zbigniew Papierski.

Wartość zawartego w poniedziałek kontraktu to 21,5 mln zł brutto, z czego 16,1 mln zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a blisko 2 mln zł - z budżetu państwa. Pozostałą część zabezpieczyło miasto Zgierz.