Łódź: Pojazdy miejskiego przewoźnika będą miały siedzenia z antywirusową tkaniną

Łódź wyposaży swoje autobusy w antywirusową tkaninę. Pokryje ona siedzenia 17 elektrycznych autobusów Volvo, które w pierwszym kwartale 2022 r. zaczną kursować po mieście - poinformowało w poniedziałek biuro prasowe łódzkiego magistratu.

Tkaninę ma dostarczyć angielska firma Camira, która wyposaża m.in. londyńskie metro.

"Cały czas poszukujemy rozwiązań, które w czasach pandemii, gdy jesteśmy atakowani przez różne wirusy i bakterie, powodowałyby, że podróżowanie komunikacją miejską będzie jeszcze bezpieczniejsze" - mówi wiceprezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego (MPK) w Łodzi Krzysztof Kamiński.

Wyjaśnił, że decyzja zapadła po rozmowach z angielską firmą Camira, która produkuje tkaniny obiciowe do foteli stosowanych w komunikacji miejskiej. Tkanina, która będzie powleczona specjalną powłoką antywirusową, ma być zastosowana w Łodzi w autobusach elektrycznych od firmy Volvo. "Będzie ona niszczyć bakterie i wirusy, przez co zagrożenie dla pasażerów będzie jeszcze mniejsze" - dodaje Kamiński.

Jak informuje magistrat, Camira StaySafe to "zaawansowana tkanina, która zmniejsza potencjał do transmisji wirusów we wnętrzach autobusów". Jej działanie potwierdzają odpowiednie certyfikaty.

"Zastosowanie tej technologii sprawia, że wirusy i bakterie, które osiądą na tapicerce, są niszczone. Wykładzina nie działa więc jako potencjalne źródło transmisji. Produkt ten przyciąga, atakuje i ostatecznie niszczy wirusa. Jest to możliwe dzięki połączeniu technologii srebra i liposomów" - informuje biuro prasowe Urzędu Miasta Łodzi.

Zdaniem Oskara Górskiego z firmy Camira, łódzkie MPK jest pierwszym przedsiębiorstwem komunikacji miejskiej, które zdecydowało się na użycie tego produktu. Według niego, "czasy postcovidowe niosą ze sobą bardzo wiele wyzwań". Jednym z nich będzie ponowne "zaproszenie pasażerów do korzystania z komunikacji miejskiej". Tkanina antywirusowa "spełnia określone normy antywirusowe i antybakteryjne oraz gwarantuje, że przez pięcioletni okres gwarancji, będzie redukowała przenoszenie się wirusów i bakterii" - przekonuje. Zapewnia, że pasażerowie, wchodząc do autobusu, nie zauważą żadnej różnicy. Tkanina będzie wyglądać taka samo, jak wcześniej z tym, że będzie pokryta specjalnym środkiem, który zapewni antywirusowość i antybakteryjność.

Magistrat przypomina, że firma Camira jest producentem tkanin do transportu zbiorowego oraz mebli biurowych. Od wielu lat dostarcza swoje produkty na terenie Europy, jak również na rynek amerykański oraz australijski.

